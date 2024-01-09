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港聞二

房會料下年度盈餘減百億 未計年中檢討租金 推算租住房屋帳目4年見紅

【明報專訊】房委會昨公布最新財政預算案，預計2024/25年度綜合運作盈餘26億元，較2023/24年度修訂預算的126.2億元少約100億元，其中租住房屋運作帳目料有11.7億元虧損，有關推算未計今年中公屋租金檢討結果。同時，2024/25之後3個年度預測亦顯示租住房屋運作帳目同有虧損（見圖一）。房委會財務小組主席麥萃才表示，會方仍有一定儲備，未來數年財政健康，但因未來10年建屋量「頭輕尾重」，估計日後興建單位上升，開支將增加，或有財政壓力。房委會本月16日將開會審議有關預算。

下年度售1400伙居屋綠置大減

房委會預計，2024/25年度現金流達499億元，並於2027/28年度降至406億元。會方解釋，2024/25及2025/26年度建築開支將各逾300億元，2026/27及2027/28年度更會升至各約400億元，故預計房委會現金及投資結餘水平於2028年3月底降至406億元。

資助自置居所方面，2024/25年度盈餘料為22.3億元，較2023/24年度修訂預算115.8億元大減。房委會解釋，因2024/25年度出售居屋或綠置居只有1400伙，較本年度8200伙大減。

短期無壓力 長遠或用儲備

房委會表示，預計在2027/28年度以後，為達到10年公營房屋供應目標而涉及的建築開支，將是目前預測估算的至少兩倍。麥萃才強調會方目前有相當儲備，短期沒有財政壓力，但長遠或需動用政府預留的財政儲備，相信房屋為「重中之重」，政府會支持。

房委會另公布公屋及居屋每伙建築成本，2022/23年度分別為92萬及109萬元，兩者均為過往5年度最高（見圖二），分別按年度升21.1%。麥萃才解釋，有關數字按房委會批出的項目建築合約價格計算，並取決於當年興建公營房屋單位的情况，在平地興建相對容易，若在「三尖八角」地皮興建則增加建築成本，另公營房屋單位平均面積增加等因素，均會反映在成本上。他認為有關單位成本與以往相差不遠。房委會補充，有關計算方法主要包含合約價格及小部分工地平整價錢。

上年度建屋成本5年高 按年升兩成

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，政府可因應房委會財政狀况，公布動用儲備準則，例如劃定儲備下跌到某個數字就介入，以保持公眾對房委會信心。他建議房委會考慮於未來公營房屋計劃內額外增加商業設施，以開拓收入。

相關字詞﹕盈餘 房委會

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