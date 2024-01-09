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港聞

港聞二

認藏手槍92子彈 槍癡囚5年4月

【明報專訊】警方國安處2021年10月在元朗八鄉一單位，檢獲一支P80自動手槍、兩個彈匣、92枚子彈等武器，以無牌管有槍械或彈藥罪拘捕一對夫婦。涉案男子昨在高院承認一項無牌管有槍械或彈藥罪，辯方求情稱，被告是熱愛槍械的「槍癡」，僅為興趣購入手槍。法官表示，雖然手槍入子彈未上膛，但有可能對公眾造成傷害，判被告入獄5年4個月。

被告黃俊賢（現38歲）任職咪表維修員，原被控兩項無牌管有槍械或彈藥罪，他承認其中一罪，另一罪獲撤回。

辯方求情稱，被告保管槍械是為了自用，他年少時已是「槍癡」，犯案屬愚蠢之舉。辯方強調，涉案手槍在被告寓所沙發發現，從沒帶離寓所。

官：沒鎖槍械 易被取走或使用

暫委法官胡雅文判刑時稱，無論涉案手槍在什麼位置被檢取，對案情亦不相關，因被告沒妥善鎖上槍械，易被人取走，「和真正使用只有一步之遙」（just one step away from being used）。法官又稱，案中無證據顯示被告曾使用槍械，但涉案手槍驗出4人的DNA，反映被告之外仍有人觸碰手槍。法官採納8年為量刑起點，被告認罪獲扣減三分之一刑期，判囚5年4個月。

稱購自War Game朋友

案情指出，警方2021年10月搜查被告與妻子的八鄉寓所。被告承認向友人蘇翰韜（譯音）購入槍械，涉案真槍放於梳化上，子彈則在房間的黃色盒子內，警方搜屋檢走P80自動手槍、兩個彈匣、92枚子彈、彈簧刀和指節套。警方另於被告大埔寓所搜出兩支氣槍、雙截棍等武器。被告在錄影會面表示，於2011年玩射擊對戰（war game）時認識蘇翰韜，以2.5萬元向對方購入手槍和子彈等。

【案件編號：HCCC 148/23】

相關字詞﹕高等法院 警方國安處 無牌管有槍械及彈藥

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