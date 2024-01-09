辯方要求播片6天 官裁控方無權阻

官：雖要省時 仍須對辯方公平

控方昨表示作供證人減至14名，當中半數毋須出庭。綜合早前審訊內容，需出庭作供的7名證人為前壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權、5名從犯證人（即《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前社論主筆楊清奇、「12港人」李宇軒、律師助理陳梓華），以及以專家證人身分作供的城大法律學院教授王貴國。

辯方庭上表明將傳召8名控方其他證人作盤問，所以連同控方傳召的7名證人，總共有15名控方證人將出庭。

控方亦會在庭上讀出另外7名證人的書面供辭代替出庭，包括一名鄒姓專家證人，據悉他是港大計算機科學系副教授鄒錦沛，將出庭解釋Telegram等通訊軟件的運作。

辯方資深大狀彭耀鴻缺席兩周

此外，代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻因私事，未來兩周將缺席審訊，但辯方認為審訊可以繼續。辯方大律師關文渭在庭上補充，辯方會申請播放所有涉案影片，讓法庭和公眾參考完整的片段，料需時6天，若屆時彭仍未能出席，將申請押後最多3天，其後不論彭能否到庭，仍會繼續審訊。

官：播足本片段免斷章取義

辯方由新西蘭御用大律師Marc Corlett代表各被告申請播放所有涉案片段。法官杜麗冰表示，辯方有權要求控方播片，毋須特別申請；惟律政司副刑事檢控專員周天行則反對，稱片段關連程度不大，希望只呈遞謄本，以節省法庭時間。法官李運騰認為播放全部片段較理想，以免斷章取義。法庭下令昨日審訊提早散庭，待雙方商討何時播片。

（黎智英案）