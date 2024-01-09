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港聞

港聞二

承認事實列黎與多名美前官員電郵 《日本經濟新聞》曾與周庭李宇軒通訊

【明報專訊】《壹傳媒》創辦人黎智英與《蘋果日報》（下稱《蘋果》）3間公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，昨進入第7天審訊。控辯雙方承認的事實指出，黎智英曾以電郵與助手Mark Simon、美國前副國防部長Paul Wolfowitz、美國前陸軍副參謀長Jack Keane等多人通訊。及後《蘋果》高層和「12港人」李宇軒等人先後被捕，警方從檢取的證物發現《日本經濟新聞》相關公司曾與前香港眾志成員、現正遭通緝的周庭有電郵來往。

控方：未來兩周不傳召證人 先讀書面供辭

控方昨讀畢68頁「承認案情」後，透露出庭作證的證人會減少，未來兩周不會傳召證人，或會先讀出部分人的書面供辭（見另稿）。案件今天續審。

控方引述「承認事實」稱，《蘋果》於1995年1月註冊為本地報刊，蘋果日報有限公司為註冊東主和出版人，蘋果日報印刷公司為註冊印刷人。《蘋果》於涉案期間的2019年4月1日至2021年6月24日共印刷逾7800萬份。約於2019年10月，蘋果電子版訂閱人數約80萬，帶來每月逾3700萬元收入。

蘋果電子版每月收入逾3700萬

黎智英的出入境紀錄顯示他於2020年1月10日至15日離港赴台灣。黎2020年8月被捕後，警方檢取其手機，發現他曾與美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond Chambers）、Jack Keane、美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）等14人以電郵通訊。黎的秘書桌亦有一份與其私人及台灣分公司相關的文件。黎被捕後錄取的錄影會面片段，控方稱稍後將播出。

證物涵楊清奇與李怡區家麟通訊紀錄

陳沛敏、羅偉光、張劍虹、楊清奇、馮偉光及林文宗6名《蘋果》高層於2021年6至7月先後被捕，警方檢取多項證物（見表），顯示楊曾與資深傳媒人區家麟及已故時事評論員李怡通訊，楊的電腦另搜出題為「《蘋果》受壓 微調方向」的文件，庭上未有讀出內容。

重光團隊曾於日經登報

至於李宇軒，警方在其寓所找到手機、手提電腦、「香港故事」卡片、印有「重光團隊」字樣的T恤、題為「Profiles of Perpetrator of Human Rights and Democracy Abuse」的文件、有關「G20眾籌」的文件等。控方早前在開案陳辭提及，重光團隊曾於多地媒體作全球登報計劃，包括《日本經濟新聞》。「承認事實」透露，日經中國（香港）有限公司職員2019年8月與李宇軒有多次電郵來往，同月14日亦曾向前香港眾志成員周庭發電郵。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕法庭 串謀發布煽動刊物罪 蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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