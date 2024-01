承認事實列黎與多名美前官員電郵 《日本經濟新聞》曾與周庭李宇軒通訊

控方:未來兩周不傳召證人 先讀書面供辭

控方昨讀畢68頁「承認案情」後,透露出庭作證的證人會減少,未來兩周不會傳召證人,或會先讀出部分人的書面供辭(見另稿)。案件今天續審。

控方引述「承認事實」稱,《蘋果》於1995年1月註冊為本地報刊,蘋果日報有限公司為註冊東主和出版人,蘋果日報印刷公司為註冊印刷人。《蘋果》於涉案期間的2019年4月1日至2021年6月24日共印刷逾7800萬份。約於2019年10月,蘋果電子版訂閱人數約80萬,帶來每月逾3700萬元收入。

蘋果電子版每月收入逾3700萬

黎智英的出入境紀錄顯示他於2020年1月10日至15日離港赴台灣。黎2020年8月被捕後,警方檢取其手機,發現他曾與美台商業協會會長韓儒伯(Rupert Hammond Chambers)、Jack Keane、美國在台協會前主席薄瑞光(Raymond Burghardt)、美國國務院前資深顧問惠頓(Christian Whiton)等14人以電郵通訊。黎的秘書桌亦有一份與其私人及台灣分公司相關的文件。黎被捕後錄取的錄影會面片段,控方稱稍後將播出。

證物涵楊清奇與李怡區家麟通訊紀錄

陳沛敏、羅偉光、張劍虹、楊清奇、馮偉光及林文宗6名《蘋果》高層於2021年6至7月先後被捕,警方檢取多項證物(見表),顯示楊曾與資深傳媒人區家麟及已故時事評論員李怡通訊,楊的電腦另搜出題為「《蘋果》受壓 微調方向」的文件,庭上未有讀出內容。

重光團隊曾於日經登報

至於李宇軒,警方在其寓所找到手機、手提電腦、「香港故事」卡片、印有「重光團隊」字樣的T恤、題為「Profiles of Perpetrator of Human Rights and Democracy Abuse」的文件、有關「G20眾籌」的文件等。控方早前在開案陳辭提及,重光團隊曾於多地媒體作全球登報計劃,包括《日本經濟新聞》。「承認事實」透露,日經中國(香港)有限公司職員2019年8月與李宇軒有多次電郵來往,同月14日亦曾向前香港眾志成員周庭發電郵。

【案件編號:HCCC 51/22】

明報記者

(黎智英案)