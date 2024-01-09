新社聯理事長成區會新丁 稱多公職助聯繫社區

盡量抽空駐議辦 稱長駐非最佳

翻開譚鎮國任新社聯理事長的卡片，列出的公職最少20個，尚有些未涵蓋。他說最重要是時間分配，區議會的組成來自不同界別，部分是專業人士、校長等，相信任何人都需管理好時間，有信心達到履職指引的要求。

按新指引，區議員需上任3個月內開設辦事處，訪問前譚鎮國剛到上水物色地點。他稱日後盡量抽空在議辦與市民見面了解他們需要，但不認同長期在議辦是最好做法，認為上任初期花更多時間走訪社區及不同團體，接觸面可更廣，讓更多市民認識他，有助建立群眾基礎，市民有需要便懂得找他。

身兼深圳政協 可助兩地共同發展

譚鎮國認為，身兼多職有不少好處，可建立自己的聯繫網絡，舉例北部都會區是未來發展重要引擎，對北區發展有一定影響，他認為其深圳政協身分可透過不同提案、與內地部門接觸等，特別在配套、定位方面，協助推動兩地共同發展。

另一方面，譚鎮國過往以社團等不同身分接觸地區服務，他說特別重視劏房戶、低收入家庭福祉，擔任區議員正好發揮另一聯繫的優勢，稱新社聯屬會在新界各區都有承辦關愛隊，相信可與各關愛隊長建立更好溝通網絡，服務效率更高。

新社聯多關愛隊 可建更好溝通網絡

劏房是本屆政府最重視工作之一，被問到不同社團組織探訪或服務劏房戶多年，問題始終未解，譚鎮國認為社會問題隨時間、大環境而改變，政府以至服務機構都要調整做法，而探訪、派物資過程中，更重要可了解不同住戶獨特需要，以相應跟進。

公職雖多，但在公眾的知名度無疑較低。譚鎮國說，10多年前在英國畢業後返港，投放大量時間做地區工作，擔任過東華三院總理、副主席、主席等，建立豐富地區服務經驗，「相信有一定基礎，但當然不似社區幹事知名度般高」。他自信過去經驗讓他了解到各地區需要，以至社福政策各項不足，如今再添一職，他希望除成為政府與市民間溝通橋樑外，也相信其「區議員」身分可令政府更重視他的意見。

明報記者 馮樂琳

（新任區議員系列二）