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港聞二

國泰3日停62航班 林世雄：已促檢視人手

【明報專訊】國泰航空取消航班事件備受關注，機管局網頁航班資料顯示，截至昨晚9時，國泰航空昨有21班離港及抵港客機取消，今日會再有22班機取消，連同本周日（7日）計，一連3日累計共取消至少62班機，涉及來往上海、台北、東京、曼谷、新加坡、迪拜、溫哥華等地。消委會回覆本報查詢稱，由上月29日至昨日共接獲4宗與國泰取消或更改航班有關投訴。運輸及物流局長林世雄表示，已向國泰高層表達高度關注，並要求檢視航班編配及人手安排。

消委接4投訴 指售票應確保夠人手

消委會稱，國泰繼聖誕新年旺季取消大量航班後，近日以確保農曆新年旅遊高峰期航班有足夠人手營運為由，再度取消多個班次，該會深表關注，航班突然取消令乘客大失預算，認為航空公司出售機位時應確保有足夠人手營運相關航班，令乘客可以按照計劃如期順利出發。

消委會續稱，根據過往投訴，部分航空公司退款安排可長達數月，有損消費者權益，認為航空公司要確保有充足人手處理客戶服務，並於旺季期間預備好應急措施，以免影響本港作為國際航空樞紐的聲譽。

據機管局資料，國泰昨分別取消11班抵港及10班離港航班，佔國泰原定252航班量約8%。林世雄稱，已促請國泰盡快向受影響乘客交代航班整合後相關安排，提供適當支援和協助，以及要求檢視航班編配及人手安排。他稱，已指示民航處繼續監察國泰相關安排，並就事件繼續仔細跟進。民航處表示，已要求國泰全面檢視人手配置。

專家：現制申航班不需交人手安排

中大航空政策研究中心及知識轉移主任袁志樂向本報稱，航空公司向民航處申請航班服務時，需提交飛行計劃和時段等資料，毋須涉及人手安排；他認為航班運作會有調配，難預先估計人手。袁提及現時設有機制，航空公司獲分配航班時段後須至少使用獲分配時段達八成，才可優先繼承使用相關時段，他認為機制已有效監察航班運作。

民航處前處長林光宇表示，航班申請由民航處長審批。被問到處方審批時會否考慮人手，他以國泰或港龍為例，運作了一段時間的航空公司申請航班時，處方一般不會懷疑他們能力，民航處日常監察航空公司運作時會涉及人力方面的監察，包括工作時數等。

相關字詞﹕消委會 機管局 國泰航空

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