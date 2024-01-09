泊斜路伸單邊腳撐 吊臂車翻側壓兩車5輕傷

該輛吊臂貨車出事時停泊在黃竹坑道125號葛量洪醫院重建地盤對開斜路彎位，車頭向斜路下方。事發昨早10時45分，吊臂車吊運石屎斗期間，突然失平衡向右翻側，吊臂底部壓住對面行車線途經客貨車車頂，吊臂頂部則壓落客貨車前面一輛密斗貨車車頂，密斗貨車向左傾側，吊運的石屎斗跌在密斗貨車右邊車身。警方接報到場，消防救出被困車內的客貨車司機。

業界稱申封路麻煩

或環境所限未撐兩側

事件中共5人受輕傷，全部清醒，包括涉事吊臂貨車內54歲姓蔡男操作員及49歲姓曾女工，兩人在場治理後毋須送院。至於密斗貨車31歲姓陳男司機則頸、腰、腳受傷，27歲姓羅男乘客手部受傷；客貨車40歲姓梁男司機腰背受傷，3人送往瑪麗醫院治理。案件列作工業意外及交通意外有人受傷，交香港仔分區軍裝巡邏第四隊及港島交通意外調查第四隊跟進。出事後，吊臂車右邊幾乎貼住地面橫卧，未見有支重腳伸出，而左方伸出的兩支「支重腳撐」則朝天，地面散落雜物，包括反光衣及水樽。

建造業總工會安全顧問李光昇觀察現場照片後，認為涉事吊臂車當時只伸展了左邊兩支支重腳撐，而沒有伸展右邊的，若吊運物的重量貼近上限並移動至沒有伸展腳撐的一邊，或導致吊臂車翻側。李認為操作員沒有伸展全部支重腳撐，或因是環境所限，沒有足夠路面空間。他說申請封路手續麻煩，地盤工作講求效率，未必每次吊運前都會申請封路。