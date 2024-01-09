首有承辦團體退出關愛隊 隊長：區選難入閘退政壇 麥美娟：工作不應掛鈎區選

批區會受操控「政績無助入閘」

周永勤：無議席無資源難承擔

18區關愛隊去年陸續投入服務，惟承辦元朗瑞華區關愛隊的「元朗民生服務處」已終止服務，是首次有承辦團體退出。擔任元朗瑞華區關愛隊隊長的元朗民生服務處主席周永勤解釋，不再營辦關愛隊與區議會改制有關。他批評改制後的區議會遭操控，即使他具政績、能力和經驗，「無得讓你入閘，就入不到閘」。他自言在地區獲廣泛支持，惟預期再等待4年也沒有機會參選，遂離開政圈，並終止關愛隊服務，「只有全身而退，不玩這荒謬遊戲」。

已退還民政處20萬經費

被問到突然終止服務是否不負責任，周永勤說未來4年未能擔任區議員，在時間、資源和金錢上難以承擔關愛隊工作。他稱已向當區民政處退還20萬元營運經費。周永勤曾任元朗區議員逾24年，至2019年區選在位於天水圍的瑞華選區競逐連任失敗，今屆選舉他未有報名參選。

麥美娟向本報表示，當局已即時安排鄰區關愛隊接手服務，稍後會再遴選新團體頂替，對居民而言服務未受影響。她形容退出的團體「均真」，已全數退回政府資助，雙方「無拖無欠」。她說除了瑞華區，目前未有其他關愛隊退出，形容關愛隊資源不多、工作不易，今次反證仍有心參與服務的團隊更值得尊重。

麥：已安排鄰區關愛隊接手

關愛隊申請指引未有列明承辦團體終止服務的後果。麥美娟表示，構思關愛隊時已考慮到有隊伍表現不佳或未達標，需要由其他隊伍取代，不過沒有制度追究提早終止服務的團體。

對於周永勤批評區議會新制度受操控，麥美娟說民政事務總署已設機制，向三會委員轉介有意參選者資料，而針對三會提名的司法覆核，政府亦獲判勝訴，判辭確認三會提名沒有限制市民參選，認為新制度經得起法律考驗。她說周永勤可能失意於區選而有意見，但不認同其評論，並強調關愛隊工作不應與區選和區議員委任掛鈎。

民政事務總署回覆查詢表示，元朗民政處於上月下旬接獲元朗民生服務處通知終止承辦瑞華區關愛隊，已安排鄰近瑞愛區關愛隊暫代服務。署方指出，關愛隊和區議員各有財政資源和津貼，不應以區議員酬津支付關愛隊開支。