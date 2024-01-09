護理員涉替老婦換片致骨折截肢 否認蓄意傷害 稱曾聽異響事主沒哭鬧以為無恙

被告劉桂芳（案發時66歲，下同）於2014年獲聘任為護理員，負責為院友換尿片、餵食早餐等，現已離職。控方開案陳辭指出，事主蘇興妹（87歲）自2019年入住位於大埔的養和護老中心，她患有認知障礙症，未能正常對答，且行動不便、四肢無力，缺乏自理能力，需以輪椅代步。

有職員發現骨頭凸出送院

2022年3月21日晚上7時，以及翌日凌晨3時至4時，夜更當值的被告先後兩次為事主換尿片。當早更的護理員其後協助事主洗澡，發現她眼額瘀腫、左大腿腫脹，骨頭輕微凸出皮膚，遂將事主送院治理。在護理院主管詢問下，被告稱曾經推開事主，或令對方頭部和腿部受傷。

指事主腳踢掙扎 推撞間額撞牆

3月22日下午，被告被捕後在警誡下稱「我無蓄意傷害佢」。被告於錄影會面承認第二次替事主換尿片時，捉住事主左腳掌及嘗試分開其雙腿，事主掙扎和腳踢被告，事主推撞間左額撞牆，左腿骨頭發出「噗」一聲，叫喊「哎吔」表示痛楚；被告稱事主沒有哭泣吵鬧，故以為事主無恙。其後被告留意到事主食慾不振，吩咐夜更同事帶事主檢查。

醫生診斷事主左股骨「開放性骨折」，右臉頰及右眼眶瘀傷，其左大腿傷口長約3厘米，骨折部位露出骨頭末端。由於事主傷口惡化，最終接受左膝上截肢手術，6日後出院，傷口癒合良好。被告曾指案發時過度用力，亦聽到「裂開」聲音，或導致事主骨折，醫生認為事主可能因而骨折。

夜更護理員梁素嫦作供稱，事發時與被告當值，兩人甚少溝通。被告曾轉述事主「嗌腳痛」，建議讓事主看醫生，不過梁以為老人家只是風濕，沒走近觀察，她稱無暇顧及和忘記跟進，只記錄在交更簿。早更護理員黃佩儀供稱，同月22日幫事主洗澡見她額頭受傷，扶起事主時她稱感痛楚，黃觸摸事主大腿傷口，見有輕微流血。審訊今續。

【案件編號：DCCC 501/22】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676