明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

護理員涉替老婦換片致骨折截肢 否認蓄意傷害 稱曾聽異響事主沒哭鬧以為無恙

【明報專訊】患認知障礙症、長期臥牀的八旬老婦入住護老院期間，換尿片時疑遭女護理員捉住腿部，令她左大腿骨折，傷口更露出骨頭，老婦最終要做手術截肢。涉案護理員否認有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，昨在區院受審。控方開案陳辭指出，被告曾表示聽見事主骨頭發出聲響，自己可能導致對方骨折，但事主沒有哭鬧，因此以為事主無恙。

被告劉桂芳（案發時66歲，下同）於2014年獲聘任為護理員，負責為院友換尿片、餵食早餐等，現已離職。控方開案陳辭指出，事主蘇興妹（87歲）自2019年入住位於大埔的養和護老中心，她患有認知障礙症，未能正常對答，且行動不便、四肢無力，缺乏自理能力，需以輪椅代步。

有職員發現骨頭凸出送院

2022年3月21日晚上7時，以及翌日凌晨3時至4時，夜更當值的被告先後兩次為事主換尿片。當早更的護理員其後協助事主洗澡，發現她眼額瘀腫、左大腿腫脹，骨頭輕微凸出皮膚，遂將事主送院治理。在護理院主管詢問下，被告稱曾經推開事主，或令對方頭部和腿部受傷。

指事主腳踢掙扎 推撞間額撞牆

3月22日下午，被告被捕後在警誡下稱「我無蓄意傷害佢」。被告於錄影會面承認第二次替事主換尿片時，捉住事主左腳掌及嘗試分開其雙腿，事主掙扎和腳踢被告，事主推撞間左額撞牆，左腿骨頭發出「噗」一聲，叫喊「哎吔」表示痛楚；被告稱事主沒有哭泣吵鬧，故以為事主無恙。其後被告留意到事主食慾不振，吩咐夜更同事帶事主檢查。

醫生診斷事主左股骨「開放性骨折」，右臉頰及右眼眶瘀傷，其左大腿傷口長約3厘米，骨折部位露出骨頭末端。由於事主傷口惡化，最終接受左膝上截肢手術，6日後出院，傷口癒合良好。被告曾指案發時過度用力，亦聽到「裂開」聲音，或導致事主骨折，醫生認為事主可能因而骨折。

夜更護理員梁素嫦作供稱，事發時與被告當值，兩人甚少溝通。被告曾轉述事主「嗌腳痛」，建議讓事主看醫生，不過梁以為老人家只是風濕，沒走近觀察，她稱無暇顧及和忘記跟進，只記錄在交更簿。早更護理員黃佩儀供稱，同月22日幫事主洗澡見她額頭受傷，扶起事主時她稱感痛楚，黃觸摸事主大腿傷口，見有輕微流血。審訊今續。

【案件編號：DCCC 501/22】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕區域法院 有意圖而導致身體嚴重傷害 截肢 護理安老院

上 / 下一篇新聞

首有承辦團體退出關愛隊 隊長：區選難入閘退政壇 麥美娟：工作不應掛鈎區選
首有承辦團體退出關愛隊 隊長：區選難入閘退政壇 麥美娟：工作不應掛鈎區選
泊斜路伸單邊腳撐 吊臂車翻側壓兩車5輕傷
泊斜路伸單邊腳撐 吊臂車翻側壓兩車5輕傷
傳媒申查車牌須答6問 即日未獲覆 張欣宇指繁複促確保透明 江玉歡質疑署長權大
傳媒申查車牌須答6問 即日未獲覆 張欣宇指繁複促確保透明 江玉歡質疑署長權大
國泰3日停62航班 林世雄：已促檢視人手
國泰3日停62航班 林世雄：已促檢視人手
新社聯理事長成區會新丁 稱多公職助聯繫社區
新社聯理事長成區會新丁 稱多公職助聯繫社區
承認事實列黎與多名美前官員電郵 《日本經濟新聞》曾與周庭李宇軒通訊
承認事實列黎與多名美前官員電郵 《日本經濟新聞》曾與周庭李宇軒通訊
辯方要求播片6天 官裁控方無權阻
辯方要求播片6天 官裁控方無權阻
認藏手槍92子彈 槍癡囚5年4月
認藏手槍92子彈 槍癡囚5年4月
房會料下年度盈餘減百億 未計年中檢討租金 推算租住房屋帳目4年見紅
房會料下年度盈餘減百億 未計年中檢討租金 推算租住房屋帳目4年見紅
自由黨倡徵港人離境稅 「非針對北上消費」
自由黨倡徵港人離境稅 「非針對北上消費」
中大牛津揭漸凍人發病機制 助研新藥提供靶點
中大牛津揭漸凍人發病機制 助研新藥提供靶點
國慶衝突控11人 6認暴動1認藏六角匙
國慶衝突控11人 6認暴動1認藏六角匙
涉斬死舊同事 前解款員認誤殺被拒
涉斬死舊同事 前解款員認誤殺被拒
于品海破產案2．19開審
于品海破產案2．19開審
九巴撞路中花槽12傷
九巴撞路中花槽12傷
澳洲檢走私來港蜥蜴包裹 截250條值626萬 WWF：港是走私重要轉運地
澳洲檢走私來港蜥蜴包裹 截250條值626萬 WWF：港是走私重要轉運地
青衣一周兩電力事故 初步調查指皆接駁故障
青衣一周兩電力事故 初步調查指皆接駁故障
大坑西邨重建 最遲3．15交單位
大坑西邨重建 最遲3．15交單位
Tesla衝落明渠 司機稱避狗
Tesla衝落明渠 司機稱避狗
灣區熱搜：引NBA工作經驗 戈壁允投資 姚明前助理來港籌辦東亞新聯賽
灣區熱搜：引NBA工作經驗 戈壁允投資 姚明前助理來港籌辦東亞新聯賽
灣區熱搜：稱非與現有東亞超聯競爭 「做大個餅」
灣區熱搜：稱非與現有東亞超聯競爭 「做大個餅」
灣區手記：鄉下地方 ／文：尚東美
灣區手記：鄉下地方 ／文：尚東美
【Emily】共創明Teen友師學員 有機會睇美斯練波 逾1000門票抽籤分配 友師同行優先處理
【Emily】共創明Teen友師學員 有機會睇美斯練波 逾1000門票抽籤分配 友師同行優先處理
【Emily】吃生日飯 副局何啟明有感想 「體會到港人點解鍾意上深圳」
【Emily】吃生日飯 副局何啟明有感想 「體會到港人點解鍾意上深圳」
【Emily】次輪10萬張百元餐飲消費券明可撳
【Emily】次輪10萬張百元餐飲消費券明可撳
【Emily】航班遭國泰取消 陳克勤：好彩有高鐵
【Emily】航班遭國泰取消 陳克勤：好彩有高鐵
【Emily】陳國基孫玉菡訪灣區 穗坐無人小巴
【Emily】陳國基孫玉菡訪灣區 穗坐無人小巴
【Emily】顏汶羽倡圖書館假日開夜啲
【Emily】顏汶羽倡圖書館假日開夜啲