灣區熱搜：引NBA工作經驗 戈壁允投資 姚明前助理來港籌辦東亞新聯賽

明報記者 林迎

籃協冀囊括中日韓蒙港澳台球會參賽

現年34歲的李錦天自小喜歡籃球，2012年於美國讀完大學後，在NBA紐約總部做了4年管理培訓生，曾在不同業務部門工作，包括商業運作、媒體發行、聯賽營運等，「這些高水平的運營經驗我認為很有價值，可以帶到亞洲來」。2016年，他獲清華大學蘇世民學者項目錄取修讀MBA，決定回國發展，畢業後成為中國前籃球國手姚明的特別助理。「我們都有留洋經歷，也對體育產業有相同理解。」李表示：「我自己當時也想打開事業，在創意、行銷上，還有職業聯賽的運作和青少年的培養，把國際經驗與中國本土化結合。」

身兼中國籃協主席、東亞籃協主席及全國人大代表的姚明，於去年全國兩會曾建言「要孕育具有國際或區域重大影響力的原生品牌賽事」，同年7月，《中國籃球協會2023年工作計劃及預算報告》中更進一步提到「支持東亞籃球協會發起全新的區域性籃球品牌賽事，囊括日本、韓國、蒙古、中國內地及港澳台地區頂級籃球俱樂部參賽」。至8月，東亞籃協宣布與戈壁大灣區（Gobi Partners GBA）達成戰略合作。

選在港註冊 銜接內地對接海外

為響應東亞籃協的新賽事戰略，李錦天去年5月在香港註冊成立東亞崛起聯盟（Realeague）。除了營運賽事，李錦天還想打造「面向下一代球迷的籃球娛樂品牌」。他解釋，「下一代」主要指大中學生，同時面向所有喜歡籃球的人，「過去球迷只能坐在電視機前看直播，而下一代球迷娛樂選擇多，接受資訊更豐富，會有社交平台、遊戲等更多元的內容」，而Realeague整個市場營銷也要往更迎合「下一代」的方向，「不光比賽好看，還有包裝形式，包括視覺元素的呈現、商品化的體現等。NBA在這方面非常成功，使人產生嚮往和消費衝動」。

至於選擇在香港註冊，李錦天說香港處於東亞版圖非常核心位置，旅客來往很便利，既銜接內地龐大市場，又能很好對接海外優勢。雖然香港籃球在區內成績普通，但香港年輕人對籃球參與度高，只是現在高水平賽事供給不足，仍有商業潛力可以發掘。他的目標是以港澳輻射到內地和整個東亞地區，一些關鍵賽事可在香港或澳門舉辦。

年內推成形方案

東亞崛起聯盟種子輪融資主要用於啟動準備工作，建立更大團隊，「目前我們還在做調研，一年之內會推出一個成形的方案」。戈壁大灣區管理合伙人唐啟波則表示，看中李錦天的經歷，相信他能把籃球資源帶到大灣區，「香港政府也想經濟向多元化發展，舉辦大型賽事也可吸引更多訪客」。他說，戈壁過去較關注科技類，亦有投資過一些消費類項目如二手名表交易平台「腕全」（Wristcheck），體育亦屬於「大消費」範疇，相信未來有更多機會。