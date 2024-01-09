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港聞

港聞二

青衣一周兩電力事故 初步調查指皆接駁故障

【明報專訊】青衣一周內兩現電力事故，機電工程署稱，昨與中電開會，中電報告初步調查結果顯示，前日長安邨安湄樓事故是由於一條1.1萬伏特地下電纜接駁位故障，導致電力中斷約1.5小時，影響388戶；至於元旦日牙鷹洲街變電站事故，則由於設在室外的電纜接駁點故障，對接駁點造成損害及引發煙霧，自動保護系統即時隔離故障部分，其間沒發現電力供應中斷，但事故引致短暫電壓驟降。

機署促月內完成當區檢查 盡快交詳細報告

機電署稱，十分關注中電短時間內於青衣發生兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故，影響市民生活及令市民憂慮。該署昨已要求中電立即加強檢查該區電力供應系統，目標本月內完成檢查，以及檢討全港輸配電系統維修安排，以防再有同類事故。

機電署又說，已責成中電盡快就事故提交詳細報告，會繼續監察中電採取適當跟進及改善措施。鑑於近期電力事故，署方會加強巡查電力公司設施及營運工作，確保技術及電力安全表現。

田北辰質疑賞罰機制「睇大唔睇細」難啟

實政圓桌立法會議員田北辰昨接受港台《千禧年代》訪問稱，前日曾向中電查詢對上一次何時檢查及維修，但中電稱「仲查緊」，田認為若中電最近才檢查涉事系統但仍故障，質疑員工檢查是否馬虎。

田北辰形容現時兩電《管制計劃協議》賞罰機制「睇大唔睇細」，新的停電事故罰款機制下，中電中斷供電逾1500萬分鐘才會罰款，而前日並非大範圍停電，受影響的388戶停電時間總和約3.5萬分鐘，「根本就係蚊髀同牛髀」，未能啟動賞罰機制。

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