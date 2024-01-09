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澳洲檢走私來港蜥蜴包裹 截250條值626萬 WWF：港是走私重要轉運地

【明報專訊】法新社報道，有澳洲犯罪集團涉將爬行動物走私到香港，當地警方拘捕4人，截獲逾250條總值約120萬澳元（約626萬港元）的澳洲本土蜥蜴。香港漁護署數字顯示，2020至2022年共截獲逾3400隻非法進口寵物爬行類動物。香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研稱，近年興起飼養爬行動物，部分人期望尋求更稀有物種，而澳洲出入口動物相當嚴格，市場較小，「有啲人（飼主）心態係打卡擺上網，愈捉愈稀有」。

黃朗研向本報稱，根據照片，相信起回的蜥蜴主要是石龍子及松果蜥，屬澳洲本地品種，前者更屬瀕危動物。他稱，不少爬行動物不適合作寵物，在網上及實體店購買爬行動物均有風險，「你問佢，佢點都話合法」，籲市民以領養代替購買。

法新社報道引述澳洲警方稱，去年9月起調查有關集團，截獲9個寄往香港的包裹，其中藏有59隻活蜥蜴，隨後在悉尼多處房產搜查發現逾250隻蜥蜴、小量蛇和未孵化蛋，該批動物運港前被養在惡劣環境並裝在細小容器內。

報道引述世界自然基金會（WWF）稱，香港是全球非法走私動物活動重要轉運地，檢獲的蜥蜴每隻黑市價高達5000澳元（約2.6萬港元），總值或高達120萬澳元；警方已拘捕3名男子（31至59歲）及一名41歲女子並檢控。

3年截逾3400非法爬行動物進口

香港海關回覆稱，2019至2023年共偵破82宗走私動物案，海關一向應用風險管理，在海陸空邊境查驗及監控旅客、貨物、郵包和運輸工具，並與本港、內地及海外執法部門保持緊密聯繫，加強情報交流及採取聯合行動，防止禁運或受管制物品非法進出本港。

漁護署稱，署方採取一系列措施遏止動物走私活動，包括加強與海關及警方緊密聯繫和情報交流，並增加與海關採取聯合行動。署方亦在機場、空郵中心、各進出口管制站派駐偵緝犬。據漁護署數字，2020至2022年共有77宗涉及未有許可證進口活生動物案件，其中寵物爬行類動物逾3400隻。

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