涉斬死舊同事 前解款員認誤殺被拒

兩日前指罵死者 同日買刀

被告張文港（現34歲）被捕時任職巴士司機。控方開案陳辭稱，被告和死者李詠豪（終年34歲）曾在衛安共事，死者2019年3月辭職，逾半年後重新入職，被告則於2018年6月離職。兩人職責包括押送錢箱、維修銀行櫃員機等。

控方稱2020年8月30日即事發前兩日，被告已從衛安離職，改任巴士司機。死者乘坐公司車輛途經旺角亞皆老街和西洋菜南街交界時，被告突上前拍打車窗，向死者大叫。當日下午，被告在觀塘一間家品店買刀。兩日後，被告返回觀塘寓所換衣服，不久戴着口罩和帽子離家，前往不同港鐵站觀察，包括樂富站。

控方庭上播放閉路電視片段顯示，被告出現在將軍澳站櫃員機旁，從背包取出長刀襲擊死者頸部，死者隨即倒地。控方表示，死者同事嘗試制服被告，被告揮拳襲擊一人後逃去，現場遺下一隻鞋和涉案長刀。控方稱根據化驗報告，死者因刀傷致死。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 221/21】