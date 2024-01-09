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港聞

港聞二

涉斬死舊同事 前解款員認誤殺被拒

【明報專訊】曾任職衛安（Guardforce）解款員的巴士司機，涉2020年9月在港鐵將軍澳站揮刀襲擊前同事，對方其後不治。巴士司機被控謀殺和襲擊他人致造成身體傷害共兩罪，案件昨在高等法院開審。控方開案陳辭稱，被告案發前兩日找上死者，隔着車窗指罵對方。庭上透露，被告否認謀殺罪，但承認誤殺罪，不獲控方接納。

兩日前指罵死者 同日買刀

被告張文港（現34歲）被捕時任職巴士司機。控方開案陳辭稱，被告和死者李詠豪（終年34歲）曾在衛安共事，死者2019年3月辭職，逾半年後重新入職，被告則於2018年6月離職。兩人職責包括押送錢箱、維修銀行櫃員機等。

控方稱2020年8月30日即事發前兩日，被告已從衛安離職，改任巴士司機。死者乘坐公司車輛途經旺角亞皆老街和西洋菜南街交界時，被告突上前拍打車窗，向死者大叫。當日下午，被告在觀塘一間家品店買刀。兩日後，被告返回觀塘寓所換衣服，不久戴着口罩和帽子離家，前往不同港鐵站觀察，包括樂富站。

控方庭上播放閉路電視片段顯示，被告出現在將軍澳站櫃員機旁，從背包取出長刀襲擊死者頸部，死者隨即倒地。控方表示，死者同事嘗試制服被告，被告揮拳襲擊一人後逃去，現場遺下一隻鞋和涉案長刀。控方稱根據化驗報告，死者因刀傷致死。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 221/21】

相關字詞﹕高等法院 襲擊致造成身體傷害罪 謀殺罪 解款員 將軍澳

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