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港聞二

中大牛津揭漸凍人發病機制 助研新藥提供靶點

【明報專訊】俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症至今無法根治。中大生命科學院與英國牛津大學一項合作研究揭示漸凍人症的發病機制，當脊髓運動神經細胞中的轉錄因子YY1功能受干擾，會激活信號通路，導致神經細胞死亡，引致漸凍人症。研究團隊稱，研究成果可作為漸凍人症治療的潛在藥物靶點，目前正篩選新的候選藥物，並透過細胞及果蠅模型測試抑制神經細胞死亡的功效。

轉錄因子受干擾 致神經細胞死

研究團隊成員之一博士後研究員陳哲凡表示，本次研究針對有致病基因C9ORF72的漸凍人症患者。他引述研究稱，這類患者的細胞出現正常細胞沒有的RNA聚集體，導致轉錄因子YY1蛋白的定位改變，下調對神經元功能至關重要的Fuzzy蛋白表達水平，進而激活信號通路，令脊髓運動神經細胞死亡，引致漸凍人症。

暫無有效療法 正篩候選藥

團隊續稱，致病基因C9ORF72佔全球漸凍人症患者四至五成，多數集中在歐美地區，本港僅約兩個病例，雖然目前無有效治療方法治癒患者，但研究成果能更好理解漸凍人症發病機制，以及為開發新候選藥物提供指引，可作為潛在藥物靶點。

中大生命科學學院教授陳浩然透露，目前正篩選新的候選藥物，並在細胞和果蠅模型中測試抑制神經細胞死亡的功效，之後計劃在鼠類和靈長類模型測試有潛力的候選藥物，以進一步評估效用。

研究成果已在國際權威科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表，並獲2023年泛亞洲肌萎縮性脊髓側索硬化症大會的牆報展示獎——基礎科學一等獎。

有人3年始確診 學者倡醫護增意識

香港肌健協會去年建立全港首個「漸凍人症患者資料庫」，收集本港四分之一患者數據，會長呂文林稱患者平均要向4名醫生求醫及做5次詳細檢查，需時一年才確診，逾一成更需等候兩年以上。

曾任職司機的57歲施先生於49歲發病，起初只是一隻手指無法動彈，求醫後被診斷為頸椎病，花費大量金錢、看了3年醫生才確診漸凍人症。3年前病情惡化，他需一直佩戴呼吸機及坐輪椅。他說患病後無法再工作，只能靠積蓄過活，兩名當時分別讀小學及幼稚園的孩子亦要申請書簿津貼，妻子代他背起養家重擔。

被問患者確診需時長，日後縱有相關藥物面世，治療成效會否受影響，陳浩然嘆延遲確診的確錯失治療良機，建議提高前線醫護對疾病的意識，市民亦可留意家族是否有連續兩代的親屬在40至50歲期間出現漸凍人症狀。

相關字詞﹕漸凍人症 牛津大學 中大生命科學院

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