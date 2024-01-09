中大牛津揭漸凍人發病機制 助研新藥提供靶點

轉錄因子受干擾 致神經細胞死

研究團隊成員之一博士後研究員陳哲凡表示，本次研究針對有致病基因C9ORF72的漸凍人症患者。他引述研究稱，這類患者的細胞出現正常細胞沒有的RNA聚集體，導致轉錄因子YY1蛋白的定位改變，下調對神經元功能至關重要的Fuzzy蛋白表達水平，進而激活信號通路，令脊髓運動神經細胞死亡，引致漸凍人症。

暫無有效療法 正篩候選藥

團隊續稱，致病基因C9ORF72佔全球漸凍人症患者四至五成，多數集中在歐美地區，本港僅約兩個病例，雖然目前無有效治療方法治癒患者，但研究成果能更好理解漸凍人症發病機制，以及為開發新候選藥物提供指引，可作為潛在藥物靶點。

中大生命科學學院教授陳浩然透露，目前正篩選新的候選藥物，並在細胞和果蠅模型中測試抑制神經細胞死亡的功效，之後計劃在鼠類和靈長類模型測試有潛力的候選藥物，以進一步評估效用。

研究成果已在國際權威科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表，並獲2023年泛亞洲肌萎縮性脊髓側索硬化症大會的牆報展示獎——基礎科學一等獎。

有人3年始確診 學者倡醫護增意識

香港肌健協會去年建立全港首個「漸凍人症患者資料庫」，收集本港四分之一患者數據，會長呂文林稱患者平均要向4名醫生求醫及做5次詳細檢查，需時一年才確診，逾一成更需等候兩年以上。

曾任職司機的57歲施先生於49歲發病，起初只是一隻手指無法動彈，求醫後被診斷為頸椎病，花費大量金錢、看了3年醫生才確診漸凍人症。3年前病情惡化，他需一直佩戴呼吸機及坐輪椅。他說患病後無法再工作，只能靠積蓄過活，兩名當時分別讀小學及幼稚園的孩子亦要申請書簿津貼，妻子代他背起養家重擔。

被問患者確診需時長，日後縱有相關藥物面世，治療成效會否受影響，陳浩然嘆延遲確診的確錯失治療良機，建議提高前線醫護對疾病的意識，市民亦可留意家族是否有連續兩代的親屬在40至50歲期間出現漸凍人症狀。