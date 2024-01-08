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【Emily】港珠澳橋連接路百萬行 如廁安排改善

【明報專訊】公益金噚日舉行賀55周年嘅「港珠澳大橋——香港連接路」百萬行籌款活動，有約1.1萬人參與。去年11月喺港珠澳大橋舉行馬拉松時，因為流動廁所安排問題，搞到唔少跑手起跑前就地解決，而噚日百萬行活動，活動性質及路程唔同，大會沿途設置多個休息站同流動洗手間，未出現上次長跑嘅尷尬情况。今次活動有唔少政府部門及機構組隊參加，香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍都話，協會有20名理監事成員參與，仲籌咗25,600元捐款支持公益金。

萬人參加 小孩話開步久等辛苦

百萬行噚日清早舉行，活動雖然掛名「港珠澳大橋」，其實行程唔會上橋，只係行大橋於香港嘅連接路段，參加者先喺亞洲國際博覽館乘搭大會提供嘅接駁巴士至觀景山隧道起步，步行至沙螺灣附近沿路折返終點，全程約6公里，步畢全程約兩個鐘。呢日天朗氣清，參加者沿路可飽嘗大嶼山及大橋美景，唔少人都話感覺舒暢。不過，有小朋友跟家人步行，話等咗逾一個鐘先開步，等得好辛苦，下次要再諗吓參唔參加。

政府拉隊參加 林定國夫婦現身

唔少高官都現身，律政司長林定國及太太，跟律政司大隊參加。教育局長蔡若蓮話，今次步行所得善款將用作資助24間提供「家庭及兒童福利服務」嘅社會福利會員機構，協助有需要家庭，鼓勵大家用行動關懷社會，凝聚正能量。今次活動有中銀支持，身為中銀員工嘅立法會議員簡慧敏話，沿路欣賞港珠澳大橋風景，係賞心樂事。

相關字詞﹕尚海龍 高才通 港珠澳大橋 百萬行

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