業主供款備維修 市局資助 韋志成：改變見爛補爛模式

新計劃下，市建局將資助大廈法團聘請認可人或註冊檢驗人員，參照市建局編製的樓宇保養手冊範本，為大廈公用地方的設施製作一套適用的保養手冊，制定未來10年維修保養計劃，及所涉工程費估算和擬備供款建議方案。

相關資助額為編製保養手冊費用的一半，並按單位數目釐定金額上限，以20個或以下單位的大廈為例，資助額最多為1.5萬元；21至49個單位大廈可獲最多2萬元，至於50個或以上單位的大廈，則最多可獲3萬元資助。

資助額按單位數目計

參與計劃的大廈在制定周期維修保養手冊後，業主須為落實10年維修保養計劃所需的工程開支做好儲備。大廈須召開業主大會通過設立特別基金和定期供款方案，業主須按方案供款，供款滿3年後，市建局會為每廈法團額外提供一筆過資助，在特別基金首3年總供款額上，額外增添10%款額。市建局已就此每年預留1500萬元。

另外，市建局4月1日起會結束「強制驗樓資助計劃」、「家居維修免息貸款」及「籌組業主立案法團資助」，日後會透過「公用地方維修資助」、「有需要人士維修自住物業津貼計劃」及屋宇署「樓宇安全貸款計劃」支援業主維修保養。