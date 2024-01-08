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業主供款備維修 市局資助 韋志成：改變見爛補爛模式

【明報專訊】市建局將於4月推出「預防性維修」資助計劃，推動業主為大廈制定周期保養計劃，並做好儲備。參與大廈須設立特別基金，由業主供款，供滿3年後由市建局提供一筆過資助。市建局行政總監韋志成昨在網誌稱，資助計劃將推動業主由以往「見爛補爛」的維修模式，逐步邁向「預防性維修」新概念，有關模式已在市建局發展的「煥然懿居第三座」首置項目試行。

新計劃下，市建局將資助大廈法團聘請認可人或註冊檢驗人員，參照市建局編製的樓宇保養手冊範本，為大廈公用地方的設施製作一套適用的保養手冊，制定未來10年維修保養計劃，及所涉工程費估算和擬備供款建議方案。

相關資助額為編製保養手冊費用的一半，並按單位數目釐定金額上限，以20個或以下單位的大廈為例，資助額最多為1.5萬元；21至49個單位大廈可獲最多2萬元，至於50個或以上單位的大廈，則最多可獲3萬元資助。

資助額按單位數目計

參與計劃的大廈在制定周期維修保養手冊後，業主須為落實10年維修保養計劃所需的工程開支做好儲備。大廈須召開業主大會通過設立特別基金和定期供款方案，業主須按方案供款，供款滿3年後，市建局會為每廈法團額外提供一筆過資助，在特別基金首3年總供款額上，額外增添10%款額。市建局已就此每年預留1500萬元。

另外，市建局4月1日起會結束「強制驗樓資助計劃」、「家居維修免息貸款」及「籌組業主立案法團資助」，日後會透過「公用地方維修資助」、「有需要人士維修自住物業津貼計劃」及屋宇署「樓宇安全貸款計劃」支援業主維修保養。

相關字詞﹕韋志成 市建局

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