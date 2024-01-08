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港聞

港聞二

輾過七旬婦曾不顧而去 貨車司機涉3罪被捕

【明報專訊】八鄉前日發生奪命交通意外。一輛連拖架的中型貨車於貨倉駛出錦上路時，撞倒一名在行人路的七旬婦，傷者腳部嚴重受傷，送院搶救後不治。涉事司機於意外後曾離開現場，警方調查後以涉嫌危險駕駛、意外後沒有停車等三罪拘捕他。

腳嚴重受傷不治

遭撞倒的77歲老婦姓丁，腳部嚴重受傷仍有知覺，救護員為其即場急救，再由救護車送院，惟搶救後傷重不治。意外後一度離開現場的54歲巴基斯坦裔男司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡、於意外後沒有停車及沒有報案被捕，由警方帶署扣留調查。案件由新界北總區交通部特別調查隊第一隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，致電3661 3800。警方亦嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為。

事發於前日下午1時許，繫有拖架的中型貨車於八鄉水盞田村附近貨倉駛出、左轉往錦上路時，撞倒於行人路的老婦，涉事車輛其後駛離現場，老婦由接報到場救護車送院。警方封鎖部分路段蒐證，調查期間涉事男司機返回現場，被警方拘捕。

街坊車輛曾示意

司機檢視車尾稱「冇呀」

目擊意外的街坊林先生向傳媒表示，當時婆婆被貨車撞倒，再遭尾轆輾過腳，血肉模糊，該車未有即時停車，有街坊大喝「撞倒人呀」，附近車輛亦不停響號示意發生意外，車輛駛前約100米始停下，司機曾下車行至車尾，並聲稱「冇呀」，便返回車上，駕車離去。林先生形容該司機「冇人性」、「冷血」。據了解，意外後有街坊認出婆婆居於貨倉旁的四季豪園，由保安員協助通知其家傭陪同婆婆送院。

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