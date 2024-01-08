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港聞二

辦登機手續才知取消 旅遊KOL斥衰過廉航

【明報專訊】國泰昨宣布本月及下月將每日整合平均12航班，確保農曆新年旅遊高峰如常運作。本報記者昨晚9時根據機管局網頁航班資料統計，國泰至少取消19班昨日離港及抵港的客機。有受影響乘客表示不滿，稱前一晚才收到通知，需轉搭另一班機。外地航班亦不例外，「旅遊達人」項明生稱，由台灣前往日本航班被取消，斥國泰以「班機調動」為由不可接受。

指「班機調動」理由不可接受

項明生昨向本報表示，原定昨晨乘國泰航機由台北桃園飛往大阪關西，但辦理登機手續時才獲地勤人員告知航班因「班機調動」而取消，並表示可安排他經首爾轉機到大阪，或改坐翌日航班。項明生其後自行以9000元新台幣購買昨日另一航機機票往目的地，他不滿國泰未有提前通知和主動退款，形容「衰過廉航」。

項明生續說，事件影響原定行程，過往只會因天氣、戰亂等「不可抗力」原因而取消航班，批評國泰因人手不足而影響乘客的做法不可接受，「沒有合約精神，我付了款，你（國泰）又確認了，就應提供服務，不是到最後一刻才說無」。

昨離港乘客：前晚收通知

香港機場方面，昨有10班國泰離港客機取消。原定到新加坡的乘客汪小姐向傳媒表示，前晚10時許才收到通知取消航班，需轉搭另一班機。她說感到很突然，國泰亦未有交代原因，加上當時太晚，令她憂慮沒飛機搭。

相關字詞﹕項明生 國泰航空

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