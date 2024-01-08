國泰：一二月日停12航班 以保春節運作 工會促交代人手問題

國泰空中服務員工會外務副主席鄭美蘭認為整合或取消航班還有其他原因，但有關安排對員工更表和工資都有影響。工會認為國泰先要確認人手資源是否出問題，薪酬福利仍大幅落後疫前。

本報記者昨晚9時根據機管局網頁航班資料統計，國泰昨至少取消19班離港及抵港客機，今日則有21班，涉台北、高雄、上海、新加坡等目的地及出發地。

機組協會：為運力達標失應變力

國泰去年聖誕假期間，一度單日取消約20班機，國泰昨表示，已從中汲取經驗，為確保國泰航空的航班服務在農曆新年旅遊高峰期運作如常，已檢視航班時間表，並增加候命機師數目，令營運更可靠。國泰又表示，1月及2月每日會整合平均6對航班（12航班），會盡快聯絡受影響乘客，安排他們轉乘其他航班或提供退款，變相取消航班。

國泰提及，整合航班主要集中在每日班次較頻密的航線。根據官網航班狀况資料，近日來往台北和上海的航線均有航班取消（見表）；其中離港前往台北於今明兩日共取消4班航機，其後幾天則未見有變動。

香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt昨向本報表示，國泰員工、機師和機組人員非常短缺，認為減少航班數量是為高峰期提供運力唯一方法。他稱，國泰現役機師人數僅達新冠疫情前約50%，但要達到去年底恢復七成運力的目標，令現時沒有能力應付變化。他認為長遠而言，國泰需提升機組人員待遇以吸引人手，以確保航班服務穩定。

運輸及物流局表示，已就航班安排事宜向國泰表示強烈關注，並已促請盡快向受影響乘客交代航班整合後的安排，以及提供適當支援和協助。當局又稱，下月農曆新年旅遊旺季，本地航空公司有責任處理好航班編配及人手安排，以提供可靠服務，局方已要求航空公司做好預案、靈活調配資源，應對可能的突發情况。

運物局促交代安排 支援乘客

民航處表示，已提醒國泰及時通知所有受影響的乘客和作出退款等合適安排，會繼續密切監察其跟進工作，並已安排與國泰負責顧客服務的管理層會面，要求他們充分保障乘客的權益、督促國泰盡快妥善處理航班安排和聯絡受影響的乘客，交代詳情。

議員倡政府助招聘

立法會議員江玉歡說，新安排反映國泰人手不足，加上全球航空業復蘇，招聘競爭大，建議政府應在各方面向對他們提供協助，例如給予國泰優惠條件，可透過更好的待遇吸引機師。對於會否影響本港旅遊業復蘇，她相信只是短期問題，認為最重要是情况不會惡化。