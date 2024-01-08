許樹昌料1至3月流感新冠齊爆

同染兩病死亡率高 籲打針

衛生防護中心上周四（4日）公布數據顯示，實驗室流感陽性率和公立醫院流感入院率已分別逼近和超出基線水平。許樹昌昨在無綫節目《講清講楚》說，上周五公院實驗室流感陽性率達12.6%，已超出基線水平，但現時高危群組流感疫苗覆蓋率較去年同期高，若他們於公共場所戴口罩、注意衛生，相信未必出現大型爆發，亦毋須強制市民戴口罩。

許樹昌引述英國前年中發表的研究，分析2020年2月至2021年12月於當地感染新冠的成人中，有接受其他上呼吸道病毒測試的17,011宗個案，其中583宗、3.4%同時感染新冠及另一種病毒，包括227宗流感、220宗呼吸道合胞病毒（RSV）及136宗腺病毒，分別佔1.3%、1.3%及0.8%；6382宗僅感染新冠，其餘約1萬宗結果不明。

指口岸難處理發燒病人

研究顯示，同時感染新冠和流感的插喉率，為僅感染新冠的4.14倍，死亡率則為2.35倍；同時感染腺病毒和新冠的死亡率，則為僅感染新冠的1.53倍。總結研究，在解除防疫措施後，未來冬季同時感染多種上呼吸道病毒的人數會愈來愈多，建議政府推動接種流感疫苗，以及為高危入院病人做多種病毒檢測。

袁國勇等4名港大學者上月在本報撰文，建議在邊境口岸嚴格篩查並檢測發燒旅客。許樹昌昨稱，現時口岸已有體溫監測，發燒者會送往就近醫院處理，相反口岸人流密集，難有足夠地方跟進。