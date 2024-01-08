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工業意外頻生 彭一邦倡釐清個人責任 訂指引賦法律效力

【明報專訊】去年本港發生多宗嚴重工業意外，惹社會關注如何加強建造業安全。俊和建築母公司、亞洲聯合基建行政總裁彭一邦接受本報專訪稱，現時法例下若有工業意外，主要懲罰公司或承建商，未來應釐清並加強執行個人責任；建造業議會已就4類較常發生致命意外的工作制訂參考指引，助釐清持份者安全角色及責任，長遠盼具法律效力。他透露，其公司正在吊運工作試行指引，列明各崗位責任和角色，倘未能履行便受罰。他又認為應着手推動建築設計安全，以減低風險（見另稿），亦要檢討工期短的問題。

彭認為，工業意外發生「很多時只是罰公司」或「集中看承建商責任」，但實際上分很多層次，由前線工人、地盤科文、安全管理人員以至老闆等。他說法例提及很多「概括性責任」，也非全部工作有實務守則，當發生事故時，法例有時未必有清晰準則釐清個人責任，「沒有準則的東西，你就很難去蒐證和檢控」。

公司試行吊運指引 不遵例會受罰

擔任建造業議會建造安全專責委員會主席的彭一邦稱，議會早前發表《香港建造業主要持份者角色安全及責任參考資料》，就吊運工作、搭建和拆卸棚架、電力工作、離地工作制訂指引，列明前線、管理層等的安全角色和責任，4類工作已涵蓋七至八成致命工業意外。

他希望業主、顧問和承建商按上述指引辦事，釐清個人責任並加強執行，長遠冀可化為有法律效力的文件，「只有釐清責任，每個人才會做足自己的事，才可防止死亡意外」。

彭一邦透露，其公司目前在吊運工作試行指引，列明各崗位職責，如未能履行便會受罰。他舉例最近到某地盤巡查，發現正吊運的物件不安全，便叫停工作，告知信號員、天秤手等有何做得不好。他提到涉吊運的致命工業意外數目佔整體約兩成，吊運物件以噸計，「一個唔小心就死人」，故公司對吊運工作不安全行為「零容忍」。

指「記分制」涵多種崗位 非針對工人

部分承建商正試行俗稱「工人記分制」的前線人員安全紀錄平台，包括俊和建築。彭一邦認為「工人記分制」名稱令很多人誤以為針對前線工人，他強調制度涵蓋地盤科文等崗位。其公司由「安全官」巡查地盤，如發現前線人員有不安全行為便會記分，例如沒戴安全帽或扣安全帶，記滿12分和15分便分別需上2小時和半天安全課。

他說機制試行數個月，明白同事有壓力和仍在習慣，故仍處於試驗階段，暫難言初步成效，但形容機制是對前線人員「比較重要的管理方法」，助加強個人安全意識。他說作為承建商，支持前線人員安全紀錄全行互通，不願看到經常違規的工人可轉至其他公司，希望建造業議會「可做到帶領角色」助統籌，盼今年起全行推行。

明報記者 陳柔雅

相關字詞﹕建造業議會 工業意外 建造安全 建造業 彭一邦

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