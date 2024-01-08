被捕後暫託鄰居 母失蹤揭3童坎坷

鄰居無力照顧 報警求助

鄰居曾先生向本報記者表示，前晚深夜近凌晨，警員及三兄妹母親查問可否暫時照顧一晚，曾先生稱「一晚冇問題，日頭就費事」，始終要行出行入。曾先生稱認識他們一家，「（小朋友）成日走過嚟玩」，不時協助照顧，包括煮飯給三兄妹及其母一齊食，早前差不多連續煮近10日，「冇計㗎，大家隔籬鄰舍」，「3個好可憐，佢媽咪成日有一餐冇一餐畀佢哋食」。昨凌晨母親剛隨警員離開，「三兄妹叫肚餓，都有煮畀佢哋食」，「最唔抵得（小朋友）捱餓，幫得就幫」。

記者到場時，幼子不時依偎在曾先生身旁，曾先生亦將他抱在大腿上。曾先生稱三兄妹掛念母親，幼子哭過幾次，「成晚都冇瞓過覺」。

父病逝綜援維生 150呎劏房傳臭味

據了解，涉事母親42歲姓黎，一家五口去年約3月入住該套房，惟至去年尾，孩子的父親因病離世，母獨力照顧分別8歲、7歲及5歲的子女，靠綜援生活，並有社工跟進。據悉母涉欠交食環署罰款而被通緝。三兄妹與母居住的套房約150呎，屋內非常凌亂，衛生惡劣，傳出一陣陣酸餿味，地上佈滿雜物，包括盒裝紙巾、衣服、玩具、無扇葉的風扇等。曾先生形容「佢嗰度好亂，污糟邋遢，我都唔夠膽入去」，「噚晚已叫佢哋全部冲涼，成10日都冇冲過」。

社署已接觸3童 或安排緊急住宿

曾生昨早未能與社工聯絡，亦未見有人接走三兄妹，因無力繼續看管，報警求助。警員到場了解後，着三兄妹穿上外套，由警車帶返警署，再帶到廣華醫院檢查。社署發言人回覆查詢稱，社工昨知悉事件後已接觸三兄妹，現於醫院檢查，社工會繼續密切跟進需要，提供適切支援，包括確定家庭情况後，安排緊急兒童住宿照顧服務。

社工稱警應尋協助 交社署處理

社工施麗珊表示，被帶署母親要向警方清楚表達家庭狀况，同時警員應即時交社署處理，「唔係信佢鄰居睇就得」。她指單親母親要照顧3名年幼子女非易事，又揭發兒童家中凌亂，疑未得到妥善照顧，她認為母親如未能照顧，可找社工協助，安排免費託兒，政府部門亦應「跟貼」。