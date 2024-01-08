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短途「超市團」多中年客 購物行程4小時

【明報專訊】「山姆超市」成港人掃貨熱點，多間本港旅行社紛推行程涵蓋山姆的短途團，並加送超市會籍作招徠，吸引港人參加。東瀛遊首發團的兩日行程，80名團友前日先在東莞遊玩住宿，昨日午餐後轉到深圳山姆「血拼」4小時。東瀛遊稱，深圳山姆團上月28日起接受報名，人數「超乎想像」，本月6至31日的團已全滿，報名人數將達4000，以46至60歲以上客人為主。

東瀛遊表示，由於深圳山姆團大受歡迎，決定加推惠州山姆團，已有300至400人報名，另已推出深圳Costco團，本周四出發先到東莞，翌日Costco開幕日到店掃貨，兩天團包一年會籍盛惠539港元。

旅行團昨午在深圳山姆前海店外下車，到門口排隊辦理會員證，團友可在山姆超市逗留約4小時，晚上6時許再到門口位置集合，乘坐旅遊巴返港。山姆亦設直通巴士來往香港及深圳，不少港人拖着行李箱到場，掃貨後在店外執拾「戰利品」。

東瀛遊團友周先生稱今次花費千多元購物，有機會會再來，但認為貨品「都唔係咁吸引，普通啦」，今次到場是因貪玩及好奇，「大家講到好似好開心」。團友譚先生則說由於團費包含申請會員才參加，他原想先觀察超市有什麼買，故只帶小行李箱隨行，沒想到花700元便可購買不少東西，稱未來打算每兩星期到山姆購物。

中旅社亦推出「東莞+深圳掃貨一日遊」，周一至五團費99港元，周六團費119港元，另需每人70元服務費；包一餐午餐、兩人一張山姆會籍年卡，行程包括到訪東莞寮步鎮牙香街，之後再到山姆購物，即日來回香港。

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