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港聞一

辦年貨港人迫爆山姆 有稱大圍開車至「幫鄰居買埋」

【明報專訊】深圳大型倉庫式超市山姆（Sam's Club）近期成為港人北上熱點，東瀛遊順勢推出的山姆旅行團火速爆滿，旅行社稱報名人數節節上升（見另稿）；其深圳山姆首團共80人前日出發，在東莞遊玩後昨日轉到山姆。現場所見，山姆店內人頭湧湧，隨處可見港人身影，有長者一行6人結伴掃貨，亦有港人每月兩次駕中港車到場買日用品，昨日順道辦年貨，購買揮春及福字貼等賀年用品，有人稱「平過鴨寮街」。

本報記者昨到深圳山姆超市前海店觀察，場內人山人海，貨品款式繁多，涵蓋電器、食品、玩具等。五合一洗衣凝珠128顆售159元（人民幣，下同），平均每顆1.24元，滴露消毒液2公升孖裝售139元，平均每毫升約0.03元；對比昨日百佳網店顯示，消毒藥水1.2公升孖裝優惠價149.8港元，平均每毫升約0.06港元。食品方面，1斤遼寧丹東士多啤梨售98元，智利車厘子2.5公斤售168元。

長者前日「視察」 昨偕5友掃貨

來自香港的長者陳先生前日到場購入900多元商品，昨日再與好友一行6人到場掃貨，他稱前日屬「視察環境」、沒帶購物車，形容場內「好誇張」，「呢度特別多嘢買，個場又大，多嘢食又新奇」。被問到帶購物車北上會否感不便，陳指「心情好唔同㗎！嚟到呢啲地方多嘢睇多嘢揀，香港冇呢啲地方行」，短期內會再來。同行友人則稱花膠糖水平均只售15元，香港超市甚至無該些種類貨品，他們提到最近較多北上，每人每日只花200元。

夫婦：平過鴨寮街 好玩過美國店

港人林氏夫婦首次到山姆購物，手推車載滿食品電器，又到新年用品區揀選揮春。林先生稱揮春等賀年用品平過鴨寮街至少30%，質料亦更佳，「買咗唔會再（喺香港）買」。林太稱形容今次購物「都買得幾開心㗎真係」，「好多嘢都未拎，下次再買過」，價格較香港便宜，自己在美國居住期間也常到當地山姆超市，認為深圳店「仲好玩過美國」，食品更美味。

居於大圍的彭氏夫婦大讚店內貨品種類多價錢平，數月前首次到山姆，現在每兩星期購物一次，每次千多元，「幫鄰居買埋」。他們持跨境車牌，稱來往兩地非常方便，今次原本目標是「補倉」，但到場發現有新年用品，順便購買。

有指貨品其他超市亦有 不會特意去

facebook群組「旅行團關注組」創始人何先生認為260元山姆入會費頗貴，但他參加的399元兩日一夜團已包含入會費，又稱事前做足功課，網上有人介紹90元電熱水壺、鮑魚粥及洗衣珠等，「上晒網睇咗要買啲咩，嚟到買完就走得」，預算不超過1000元。不過他指將來不會特意再去，「呢度買嘅嘢其實周圍都有」，本身也很喜歡到大潤發、沃爾瑪、家樂福等大型超市。同行退休領隊黃先生稱，復常後港人再北上消費，今次會花3000元購物，大讚店內貨品多元化。

明報記者

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