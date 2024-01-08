388戶停電個半鐘 中電一周兩事故 長安邨一廈電纜故障 機電署限兩周交報告

總時數未達新賞罰機制門檻

被問到昨日停電事故會否觸發《管制計劃協議》賞罰機制，環境局回覆本報稱，事故仍在調查，政府會於收到調查報告後再考慮。翻查資料，政府去年11月公布兩電《管制計劃協議》中期檢討，在協議引入新的賞罰機制，中電單一事故客戶停電時間總和至少達1500萬分鐘，才會觸發新機制；以安湄樓事故停電86分鐘、影響約388戶計算，停電時間總和為約3.3萬分鐘，未達新機制門檻。

中電發言人稱，昨早約9時38分，長安邨安湄樓變壓房內的1.1萬伏特電纜發生故障，引致安湄樓約388個用戶電力供應受影響，中電即時安排恢復供電，所有受影響客戶11時04分恢復正常供電，已安排工程人員巡查長安邨供電設備，正調查事故起因，就事故引起客戶不便致歉。

17樓住戶：走唔到，坐喺度等

居於安湄樓17樓的吳太稱，昨早全屋突停電逾一小時，她未能落樓，「唯有坐喺度等，又走唔到，連iPad都冇，淨係得個電話」，且因停電未能連接Wi-Fi，電話未能上網。她形容停電約一小時「算好彩」，自言居於該址廿多年，未曾發生涉及爆炸的停電，形容今次爆炸聲未及上次牙鷹洲街變電站爆炸聲響，「（上次）好似有個炮彈跌落嚟咁響」。

9歲陳姓男童前日到家人位於安湄樓的單位留宿一夜，昨早停電，「走嗰陣都要行樓梯」。他說事發時正看電視，突然電視熄了，電燈閃動，有少許害怕。居民黃小姐指最重要是查清事故原因及處理，「唔好再重蹈覆轍」，懲罰與否屬其次。

環境局事發後在社交專頁兩度發文，稱對短時間內兩次發生電力事故表示極度關注和震驚，形容非常嚴重，要求中電立即全面檢視其電力供應系統，以及安排預防性的檢查維修，確保事件不會再發生。

政府傍晚再發新聞稿，稱機電署今日會與中電開會及具體跟進，局方亦會檢視政府在監管方面有否可加強之處，改善電力公司表現。

兩站距不足百米 專家指獨立事件

上周一發生故障的牙鷹洲街變電站，與安湄樓一街之隔，相距不足100米，中電昨指兩事「沒有關連」。資深電機及屋宇裝備工程師何永業表示，兩宗事故只是地理上較近，但在電學上屬兩個系統，認為昨日是另一宗獨立事件。

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