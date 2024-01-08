訂場、區選系統故障 孫東：正「深刻總結」

孫東昨於商台《政好星期天》又稱，當局去年發布的《香港促進數據流通及保障數據安全的政策宣言》提出18項行動，包括成立「數字政策辦公室」，以數據驅動政府服務和建設數碼化，預計今年有約112項政策推出，包括今年6月30日前全面落實電子支付方案，以及進一步提升「智方便」，簡化登記程序及改善用戶體驗。

另外，特區政府去年6月底與國家網信辦簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，首階段邀請銀行業、徵信業及醫療業參與。孫東稱，去年底已收到數十間港企提出與大灣區對口單位簽署標準合同，本港在智慧城市建設方面較內地城市起步慢，但認為本港以數據為核心，發展數碼智慧經濟城市的條件非常優厚，加上在一國兩制下擁有背靠祖國、聯通世界的優勢，認為本港有可能後來居上，強調會加強與內地合作，做到珠聯璧合。