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港聞

港聞二

演藝人兼任區會新丁 施駿興冀推動文體藝 「盼元朗不止消夜糖水」

【明報專訊】新一屆區議會470名區議員已經就任，當中不乏連任、曾任區議員的地區「老手」，也有不少「新丁」，後者在市民眼中或許只如路人，認識不多。本報將連載新任區議員訪問，當中大部分是議會新丁，分享他們在新的地區治理體制下，如何履行政府制定的履職指引、做好諮詢架構的角色之餘，完成自己的工作目標，在多變的大環境下做新時代的區議員。

首次參選便一擊即中，36歲元朗市中心區議員施駿興面對政府對區議會的新要求，例如會議出席率最少達八成等滿有信心，「能夠爭取100%的出席率，當然要爭取」。他說上班全勤是一種態度，不是為了一個數字，而是服務社區。對於未來4年任期，演藝界出身的施駿興稱已有明確目標——期望市民未來提起元朗，不止有以往的消夜糖水，也想到當區有最多的金牌運動員和國際知名的藝術家。

【新任區議員系列一】

明報記者 劉思昆

減舞台工作 協商開會「這年代非難事」

從事演藝文化幕後工作逾10年，從燈光設計到監製，再身兼電台節目主持，未來如何編排工作時間，新任直選區議員的施駿興說只能取捨，減少舞台方面的工作量。不少區議員如他身兼數職，施所屬的元朗區更有不少是鄉議局成員，面對出席率八成的「底線」，他認為日後區議會可協商開會時間，他舉例，身兼鄉議局成員的元朗區議員至少有6人，若他們無法出席，便要思考有否互相遷就的空間，「我覺得在這個年代，協商都不是一件難事」。

被問到如要處理區內其他事務而與開會時間相撞，他稱會平衡其他事務是否迫切，將事項分優先次序，若個案趕急甚至牽涉生命安危，毫無疑問要先處理，否則他會選擇先出席會議。

身兼馬逢國助理 盼元朗推「文化經濟體」

施駿興2019年起擔任立法會議員馬逢國助理至今，算是已初踏政壇。兩人相識逾10年，緣起施駿興當年籌辦成立道具布景回收中心，經另一時任立法會議員認識馬逢國，其後為對方助選，至2019年底由於舞台行業停擺，與馬商議後成為對方的助理，隨即遇上新冠疫情，首項工作正是爭取藝文界納入防疫抗疫基金第一輪的資助項目。

議助一躍成區議員，他說參選契機是3年前在大澳展開一些結合地區與文化的活動，如水上婚禮，令他聯想到在元朗區加入文化體育藝術的元素，令地區可重新發展。未來4年任期，他希望在區內建立一個文化經濟體的模式，推動區內文藝發展及體育。他稱現在的青年有錢想去旅行、看演唱會，未必想買衣服，面對消費模式改變，他認為如何重新建立地區經濟成為新課題，「以前吃消夜糖水你會想到元朗，我很希望將來大家再講元朗有什麼特色的時候，會想起這裏最多的是金牌運動員和國際知名藝術家」。

無黨派更自由 未擬偕「大黨」合開議辦

作為無政黨區議員，會否考慮與「大黨」區議員開設聯合辦事處？施駿興稱暫考慮與立法會議員設聯合辦事處，未考慮區內其他區議員，認為大家可能有不同立場或處事手法，仍需時互相了解，不會急於現在結黨結派，「我和你牽手都要知道你什麼性格」。他亦無意加入政黨，稱希望自由些，不需要考慮太多意見，亦不會有太多包袱，認為透過不同組織合作，例如學校、老人院等，反可增加更多結合的空間，形成力量。

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