灣區熱搜：港人業主：學校水平高 為孩子遷入

上世紀80年代香港歌手、現年70歲的陳棟（圖）便是其中一人。「我祖籍番禺，五六年前從上海回到廣州，當時租住在其他地區。」陳棟說，與祈福結緣很偶然，當時一個香港娛樂圈朋友想在廣州買樓度假，讓他幫忙推薦，他就想到祈福新邨，陪朋友睇樓期間，自己也被打動，「結果自己也做了業主」。

讚小區有林有湖 有三甲醫院

「香港人買樓要考慮的事情太多。」陳棟笑道，「因為我有小朋友，十分看重教育這部分，祈福有好幾所學校，其中國際學校的水平很高，學生的英語水平足以媲美甚至超過香港。」現時陳棟一對子女在祈福英語實驗學校就讀，除了師資水平外，小朋友就在區內上學，也減少接送麻煩。無獨有偶，翠華集團中國區行政總裁唐一瀚早前也和家人從珠江新城搬到祈福新邨，至於原因，他直截了當表示：「為了小朋友讀書，（祈福）出晒名啦。」

除了教育，醫療也是吸引陳棟的因素。當年弟弟患癌，身邊很多朋友也推介祈福醫院，「三甲醫院啊，如果以後有機會可以用醫療券就更好」。此外，重視健康的他滿意小區的綠化與衛生，「有森林公園，有人工湖，而且每天早上落街散步都會見到工人洗地」。

忘帶鎖匙 有帶電話足可回家

陳棟說，欣慰的是初初搬進來時，物業管理水平及交通方面還尚有不足，但這些年能看到改善和進步，「你知有時記性不好，最怕忘帶鎖匙，現在全部智能化，只要記得帶電話就肯定可以回到家，又不用記密碼」。又例如地鐵22號線開通，一站就到廣州南站，位於地鐵站上蓋的祈福交通中心整合往返廣州各區公交、小區村巴、跨境巴士路線，「返香港探朋友不知幾方便」。

陳棟透露，不少香港藝人也搬到祈福新邨，「我們常常碰面，相約一起出來」，笑說他們「夜夜笙歌」也引起祈福「關注」，「專門撥了一處地方出來建祈福藝術中心，讓我們搞表演，我們既自得其樂，也可以讓其他業主有更豐富的文娛活動參加」。他笑言，又有朋友又有得玩，生活配套齊全，「怎捨得走」。