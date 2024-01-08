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港聞二

灣區熱搜：房產轉型綜合業務 樓市調控未「受災」

【明報專訊】有「中國第一邨」之稱的祈福新邨，在中國房地產行業有着多項第一，例如是第一個將衛星城市規劃模式引進內地的住宅項目、第一個以港式經營管理的生活小區、第一個推出邨巴服務的社區等。對比其他後起之秀，祈福集團在資本市場相對低調，當內房企業早年紛紛來港上市，祈福集團仍無上市之意，直到2016年才將旗下從事物業管理、零售餐飲及配套生活服務的祈福生活服務（3686）在香港IPO。

身兼祈福生活服務主席兼首席執行官的祈福集團副董事長孟麗紅說，在進入資本市場方面，集團傾向謹慎，亦有自己的理念。她笑言，過去也不是沒有人叫他們將地產業務上市，「但我認為，上市公司要對公眾負責，一定要業務穩定及可持續發展」。孟麗紅表示，她與丈夫祈福集團董事長彭磷基都認為，房地產並不一定是可持續業務：「地只會愈來愈少，地價愈來愈貴，當麵粉貴過麵包，又怎可能持續？」

「樓盤賣完就完 物管有人就有需求」

內地這幾年的一波樓市調控，幾乎將整個房地產行業來一次大洗牌，以房地產起家的祈福集團卻沒受影響，歸因於早在10年前已決定轉型綜合多元化業務，不將重心放在房地產之上。至於決定把祈福生活服務上市，孟麗紅說，「作為開發商，樓盤賣完，項目就結束了，但像物業管理、生活配套服務這些，只要繼續有人住，就繼續會有需求」，而除了服務於自己集團的項目，也可服務其他小區或樓盤，因此這部分業務持續有穩定需求和市場，「只有穩定才可以持續，投資者也可以穩定收息」。孟麗紅說不會排除集團其他業務上市的可能，但強調穩定和可持續這兩點要求必不可少。

相關字詞﹕祈福新邨 大灣區

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