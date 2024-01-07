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自殺三層應急制 首月30宗校長轉介

【明報專訊】政府去年12月在全港中學推行為期兩個月以學校為本的三層應急機制，中學校長可轉介有嚴重精神健康需要的學生到醫管局精神科。醫管局昨回覆查詢稱，機制推出首個月接獲30宗校長轉介個案，另有37宗校長電話查詢。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，首月宗數反映學界對服務有需求，但其間橫跨聖誕假，料未完全反映全部有需要個案。

葉兆輝昨向本報說，首月宗數反映個別中學校長及個案獲支援「是好事」，但隨假期完結，尤其中六生即將考中學文憑試（DSE），料壓力隨之增加。他稱，曾有中學反映識別出有需要求醫的學生後，學生因「太忙」不願就醫。他強調，推出三層應急機制不等於解決自殺問題，稱當局亦應同時了解學生壓力根源，「例如是否課程、考試導致壓力大？是誰令學生這樣忙？」

校長盼機制延長至少半年

有不具名中學校長說，全港有數百間中學，三層應急機制推展首月僅找到數十宗個案算少；又稱中六生將面對模擬試、DSE，以及試後籌謀升學出路等，壓力較大，希望機制延長至少半年。

醫管局上月設校方諮詢熱線

醫管局表示，自2023年12月1日起為校長專設一條電話諮詢熱線，校方可經熱線向醫管局諮詢，醫管局會因應個案向學校提供專業意見；接獲轉介後，醫管局會分流及甄別，優先處理緊急個案。

相關字詞﹕精神健康 中學 葉兆輝 醫管局 三層應急機制

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