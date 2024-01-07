沙頭角二期開放 李家超：帶旺經濟增居民幸福感

首階段逾860團訪沙頭角

計劃啟動禮昨在沙頭角廣場舉行，出席的包括保安局長鄧炳強及文體旅局長楊潤雄等。李家超致辭時稱，第二期計劃引入新的「外島遊」循環航線，配合周邊地質公園，方便旅客一併遊覽附近外島，推動自然文化生態旅遊。他稱沙頭角位處北部都會區東面，與周邊紅花嶺及印洲塘等成「綠藍康樂旅遊生態圈」；而沙頭角與深圳市鹽田區接壤，為兩地文旅合作提供機遇。

雜貨舖稱首周生意升一成

啟動禮後，李家超到海味街以100元買米通、茶粿及蘿蔔粄。英記雜貨檔主英姐形容特首和藹親民，引述特首問及計劃成效。營業20多年的她稱，新冠疫情期間生意差，開放首周後生意增約一成，故認為計劃能帶動生意。

李家超又到沙頭角鏡中鏡及魚燈廣場參觀，並與居民交流。市民楊女士形容李相當友善；又指昔日在街市售賣水果時市面較靜，相信計劃為當區帶來活力；而現時前往市區的巴士班次加密，當局做好交通及治安配套，並不會影響居民生活。

元旦日起，沙頭角開放中英街以外整個禁區，每日供最多1000名持禁區證的旅客到訪，包括700個旅行團名額及300個人遊名額。

旅行團遊客司徒女士稱，憶述30多年前踏足時仍是「漁港」的沙頭角，現時發展已相當進步，認為值得更多人認識。她又稱對當區增加不少名勝古蹟感興奮，「南非有個『好望角』，原來沙頭角都有個『沙頭角之角』」。

大興茶餐廳負責人李先生稱，去年通關後不少居民北上消費，食肆生意額大跌四分一；惟開放首周未見生意額大增，「主要是午市多十個八個客人」，至今僅一間旅行社商討合作，故建議政府延長遊客逗留時間，增加食肆早市或晚市商機。

在新樓街經營紀念品店的蘇小姐稱，日均生意額約1000元，情况一般；假日旅行團則較多，旅客較「爽手」，故日均生意額增2至3倍。她認為部分旅行社對沙頭角旅遊路線認識不足，如不清楚新樓街一帶建築特色而未有前往，建議當局加強宣傳。