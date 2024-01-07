政府研推動長者牙科預防套餐 將檢視醫療券購服務意願

【明報專訊】本港牙科診金高昂，身兼口腔健康及牙科護理工作小組主席的醫務衛生局常任秘書長陳松青昨出席電台節目時表示，將與業界討論推出針對長者的牙科預防套餐，培養長者定期檢查牙齒習慣，亦會檢視長者使用醫療券購買套餐的意願。香港牙醫學會卸任會長王志偉表示，學會一定歡迎計劃，料套餐會包括基本的洗牙、檢查及「落氟素」。
業界稱現時嚴重人手短缺
陳松青昨在商台節目《政經星期六》表示，口腔健康及牙科護理工作小組今年重點工作之一，將研究長者牙科預防護理應涵蓋內容，期望與牙醫學會及整個牙醫業研討推出牙科預防套餐，作為誘因增強長者預防意識，「預防永遠好過剝牙」。陳又說，若屆時推出有關套餐，亦會檢視長者使用醫療券購買套餐的意願。
王志偉說，牙科服務嚴重人手短缺，若做好預防工作，「冇病就唔使睇醫生」，且長者做好牙患預防，可減少牙齒脫落，歡迎有關提議。他說，現時市面上較少牙科預防套餐，私家牙醫多是小型診所，較少套餐式服務。本報檢索「牙科預防套餐」，私家醫院等大型醫療機構亦未見套餐式服務，而本港私營牙醫診所的洗牙及基本口腔檢查，收費一般由400至1000元不等。
另外，政府計劃推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助合資格中學生使用私營牙科檢查服務。陳松青稱計劃最遲明年年初推出，今年內將與業界商討並制訂細節，又說希望價格「市民可負擔」，政府將提供部分補貼。陳說， 過去口腔調查發現中學生牙齒健康有可能惡化，推出計劃希望能助中學生培養定期檢查牙齒習慣，推動牙齒護理教育，亦將研究擴展服務至學前兒童。