政府研推動長者牙科預防套餐 將檢視醫療券購服務意願

業界稱現時嚴重人手短缺

陳松青昨在商台節目《政經星期六》表示，口腔健康及牙科護理工作小組今年重點工作之一，將研究長者牙科預防護理應涵蓋內容，期望與牙醫學會及整個牙醫業研討推出牙科預防套餐，作為誘因增強長者預防意識，「預防永遠好過剝牙」。陳又說，若屆時推出有關套餐，亦會檢視長者使用醫療券購買套餐的意願。

王志偉說，牙科服務嚴重人手短缺，若做好預防工作，「冇病就唔使睇醫生」，且長者做好牙患預防，可減少牙齒脫落，歡迎有關提議。他說，現時市面上較少牙科預防套餐，私家牙醫多是小型診所，較少套餐式服務。本報檢索「牙科預防套餐」，私家醫院等大型醫療機構亦未見套餐式服務，而本港私營牙醫診所的洗牙及基本口腔檢查，收費一般由400至1000元不等。

另外，政府計劃推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助合資格中學生使用私營牙科檢查服務。陳松青稱計劃最遲明年年初推出，今年內將與業界商討並制訂細節，又說希望價格「市民可負擔」，政府將提供部分補貼。陳說， 過去口腔調查發現中學生牙齒健康有可能惡化，推出計劃希望能助中學生培養定期檢查牙齒習慣，推動牙齒護理教育，亦將研究擴展服務至學前兒童。