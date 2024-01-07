外籍犯染侵入腦膜炎雙球菌 防護中心不排除再現個案

傳染性高 重症可致命

去年首10月5宗

腦膜炎雙球菌感染由腦膜炎雙球菌引起，主要經由直接接觸帶菌者呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）傳播，潛伏期一般3至4日，病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等，嚴重者可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰；而侵入性腦膜炎雙球菌感染可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

2020至2022年新冠疫情期間只有共2宗腦膜炎雙球菌感染呈報，去年截至10月20日則已錄得5宗。最新一宗涉及一名過往健康良好的37歲男子，去年12月初入住南區一間懲教署院所，至本月3日健康一直穩定，上周四開始出現輕微神志不清，送往瑪麗醫院急症室求醫，其後發燒，轉往深切治療部留醫，臨牀診斷為腦膜炎。病人腦脊液樣本經化驗後證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。

無打疫苗13月大女嬰

H3甲感併發腦炎深切治療

至於該宗兒童甲型流感嚴重個案涉及一名過往健康良好的13個月大女嬰，未有注射流感針，她上月28日開始發燒、咳嗽和流鼻水，翌日到一間私家醫院門診部求醫，其間出現抽搐被送往威爾斯親王醫院急症室，同日入院治理，其後於上月30日自行出院。至本月1日因再次出現抽搐到香港中文大學醫院求診並入住該院，並於翌日因徵狀惡化獲安排到威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治。呼吸道樣本經化驗後，證實病人對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感併發腦炎，病人現時情况穩定。