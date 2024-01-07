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港聞

港聞二

深圳Costco將周五開幕 港零售界認難留人消費 港人深消團爆滿 內地大超市掃年貨

【明報專訊】本港近日掀起到內地大型超市購物熱潮，旅行社趁商機辦兩日一夜團，有旅社每日兩團共80人的深圳山姆超市團本月已告爆滿。本周五（12日）深圳再有連鎖大型超市Costco分店開幕，有旅社開幕翌日（13日）已成團，月內還有數團成行。業界估計近日超巿團熱潮或因臨近農曆新年北上辦年貨，批發及零售界立法會議員邵家輝稱內地超市熱潮是挑戰，料新春市道會有壓力，稱內地價格優勢下港難留人消費，需靠南下內地客幫補，盼當局盡快落實一簽多行、增加可自由行來港城市等措施。

團費包一年超市會籍

東瀛遊月內每日團團爆滿

不少旅行社本月內的深圳山姆及Costco兩日一夜團均反應熱烈，大多行程除到訪超市，亦包括酒店自助餐等，團費包括超市一年會員會籍。東瀛遊上月底推出平日出發淨團費429元起，周五及六出發529元（不連140元服務費）的山姆團，官網昨顯示，月內每日相關旅行團均爆滿，下月過半日子成團。領華旅遊社、美麗華旅遊亦有分別推出淨團費299元起及379元起的山姆團，本月內亦有多日成團，包括平日出發日子。

連鎖大型超市Costco深圳分店本周五（12日）開幕，東瀛遊昨推出平日淨團費539元、周五及六629元Costco團，本月有3日成團，一日為平日；領華旅遊社亦有推出多個Costco團，最平淨團費平日299元起周六339元起，當中一團包多餐自助餐，平日淨團費339元，周六439元，開幕翌日（13日）已有團成行。

旅社：不乏年輕人報團

東瀛遊執行董事禤國全表示，山姆團每團40人，每日兩團，上月底推出約一周，本月已每日每團爆滿，昨起推出的Costco團每團規模相若，估計反應亦會熱烈。禤估計，部分港人為北上辦年貨報團，兩間內地超市地方大，貨品種類多且便宜，趣味較港超市高，有20多歲的年輕人也有報團。禤續稱，整體而言近期報國內團人數較疫情前更多，估計與兩地交通漸趨方便、港元高兌人民幣有關。

業界稱需靠外勞降成本

邵家輝表示，內地商品較本港便宜，港人消費力北移「不出奇」，對零售業界構成挑戰，有業界反映臨近關口的北區近日零售銷情有雙位數跌幅，新春市道料將更大壓力。邵認為，本港貨品價格受租金貴及人手成本高影響未能如內地般便宜，難留住港人在港消費。邵稱，流失的零售額或需靠吸引更多內地客來港幫補，本港貨品價格未來或需靠輸入勞工降人手成本才有望降低，租金近日已見下調趨勢。

文體旅局：港過年節目精彩

文化體育及旅遊局副局長劉震在now新聞《大鳴大放》表示，下月農曆新年有很多精彩節目，如年初一有花車巡遊、年初二有煙花匯演等，而新年的活動與早前除夕跨年不同，大多晚上10時前便結束，相信對人流疏導有一定程度紓緩。

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