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麥美娟稱授權票早納區會常規 「擺喺度不一定要用」

【明報專訊】上屆區議會有16區取消授權票制度，今屆18區則全數推行，民政及青年局長麥美娟（圖）昨稱制度不是「重設」，澄清有關制度本身已納入《區議會常規》，只是上屆區議會部分地區不使用或取消。她強調「制度擺喺度，不一定要用」，相信區議員會按履職監察指引制度開會，使用授權票制度機率不大，重申是把制度「擺番喺度」。另外，她說各區舉辦地區提振經濟活動令市區「無咁沉悶」，同時促進地區經濟。

本報昨日報道，各區議會今屆全部推行授權票制度，若議員缺席可授權其他議員代為投票，授權票制度在上兩屆區議會，分別有12個及2個區議會設置。

麥美娟昨在港台節目《星期六問責》表示，授權票制度一向存在於《常規》內，目的是讓區議員因身體抱恙或其他原因無法出席會議時，可透過授權票制度表達意見。

她續稱，新一屆區議員「坐得喺度開會」便毋須使用機制，她承認過往的確有人不開會而授權他人投票，但相信今屆區議會只是將制度「擺喺度預防萬一」。

信各區建議可促進地區經濟

活動相近不互相排斥

麥美娟在商台節目《政經星期六》被問到如何評論各區提振經濟的建議，她說不會期望在地區辦活動能提升GDP，但相信一定程度可刺激地區經濟；政府促進經濟發展並非只得一招，除在地區辦活動，亦會有不同措施配合。被問到各區活動會否重複，她稱各區活動不會互相排斥，並非「這區做了，其他區就不准做」，不少地區過往都舉辦傳統節慶活動，外界並不清楚，舉例舞火龍不止大坑獨有，香港仔和薄扶林亦有舉辦。

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