稱指定袋將設防偽 謝展寰：不透露詳情

謝展寰昨出席本地漁農美食嘉年華開幕禮後稱，日後正式指定垃圾袋將設防偽措施，當局很易分辨真假，但他不會透露防偽詳情。

除3000個售賣點，謝展寰說亦會安排屋苑管理處售賣，市民向認可售賣點購買指定袋一定安全。他提醒，縱使是指定袋也不能在非認可地方售賣，有關行為屬違法，可判罰款20萬元；若售賣假指定袋更可判罰款50萬元及監禁5年，局方會與海關密切聯繫，就非認可商店售賣指定袋或有人出售偽冒指定袋巡查。

謝說留意到坊間擔心法例4月起實施後有6個月適應期，其間亂拋垃圾情况或增加，強調適應期原意是讓市民習慣用指定袋，不等於可亂拋垃圾，即使用指定袋包好，亂拋垃圾仍屬違法。

關注網售「假指定袋」

物管界憂難辨真偽

香港物業服務公司協會主席潘建良說關注網上出售「假指定袋」情况，擔心前線清潔工難辨真偽，亦難知悉哪一戶棄置，最終只能用正式指定袋處理，「唔用得的指定袋（指數年前的模擬指定袋）也有人儲起拿來賣，日後6個月適應期內，只會有更多人把用得的（指獲免費派發的）指定袋儲起」。

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