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稱指定袋將設防偽 謝展寰：不透露詳情

【明報專訊】網上流傳有人出售聲稱垃圾徵費指定垃圾袋，環境及生態局長謝展寰表示，初步調查相信該等指定袋是數年前垃圾收費實踐計劃提供住戶試用的模擬指定袋，強調不可在4月實施垃圾徵費後使用。他透露，政府會安排於便利店和超市等3000間商店售賣指定垃圾袋，詳情月內公布。

謝展寰昨出席本地漁農美食嘉年華開幕禮後稱，日後正式指定垃圾袋將設防偽措施，當局很易分辨真假，但他不會透露防偽詳情。

除3000個售賣點，謝展寰說亦會安排屋苑管理處售賣，市民向認可售賣點購買指定袋一定安全。他提醒，縱使是指定袋也不能在非認可地方售賣，有關行為屬違法，可判罰款20萬元；若售賣假指定袋更可判罰款50萬元及監禁5年，局方會與海關密切聯繫，就非認可商店售賣指定袋或有人出售偽冒指定袋巡查。

謝說留意到坊間擔心法例4月起實施後有6個月適應期，其間亂拋垃圾情况或增加，強調適應期原意是讓市民習慣用指定袋，不等於可亂拋垃圾，即使用指定袋包好，亂拋垃圾仍屬違法。

關注網售「假指定袋」

物管界憂難辨真偽

香港物業服務公司協會主席潘建良說關注網上出售「假指定袋」情况，擔心前線清潔工難辨真偽，亦難知悉哪一戶棄置，最終只能用正式指定袋處理，「唔用得的指定袋（指數年前的模擬指定袋）也有人儲起拿來賣，日後6個月適應期內，只會有更多人把用得的（指獲免費派發的）指定袋儲起」。

（垃圾徵費）

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