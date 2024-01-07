工友：實踐計劃派袋 多領後不用 邨民：沒有罰則 不刻意用指定袋

環署：自願參與 八成取袋

環保署表示，實踐計劃是自願參與，旨在讓屋邨居民親身體驗按量收費，逐漸培養棄置垃圾新習慣，而領取模擬指定袋的住戶整體平均超過八成。參與計劃屋邨一名清潔工說，模擬指定袋是免費領取，居民固然踴躍取袋，但真正使用的少之又少，令工友每天需花額外時間分類「綠袋」和「雜色袋」，兩名工友「走兩轉」才能完成運送約40層大廈的垃圾。該工友預計，垃圾徵費4月實施後，後樓梯或公眾地方或出現不少違規垃圾，屆時或需增添清潔人手。

邨民：法例實施後不會鋌而走險

參與實踐計劃的石籬二邨居民劉伯說，由於實踐計劃沒罰則，故沒刻意使用指定袋，但4月實施垃圾徵費後會用指定袋，不會因每月幾十元「膠袋錢」而冒罰款風險。

同樣參與實踐計劃的彩德邨居民張伯稱，管理處派什麼袋自己便用什麼袋，指定袋費用仍算可負擔，屆時會按需要購買。

（垃圾徵費）