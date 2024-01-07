工友：實踐計劃派袋 多領後不用 邨民：沒有罰則 不刻意用指定袋

【明報專訊】為讓公屋居民及早適應垃圾徵費，環保署與房屋署2018年底起分階段在房委會轄下共33條屋邨推行「公共屋邨垃圾收費實踐計劃」，於去年底完成。環保署回覆稱未有統計計劃推行前後的廢物棄置量及回收率。有清潔工友稱，實踐計劃即使免費派發模擬指定袋，不少居民未有合作，工友需先分類並分兩次將垃圾帶走。有公屋居民稱，垃圾徵費實施後會使用免費派發的指定袋，6個月後亦會自行買袋，不會鋌而走險。
環署：自願參與 八成取袋
環保署表示，實踐計劃是自願參與，旨在讓屋邨居民親身體驗按量收費，逐漸培養棄置垃圾新習慣，而領取模擬指定袋的住戶整體平均超過八成。參與計劃屋邨一名清潔工說，模擬指定袋是免費領取，居民固然踴躍取袋，但真正使用的少之又少，令工友每天需花額外時間分類「綠袋」和「雜色袋」，兩名工友「走兩轉」才能完成運送約40層大廈的垃圾。該工友預計，垃圾徵費4月實施後，後樓梯或公眾地方或出現不少違規垃圾，屆時或需增添清潔人手。
邨民：法例實施後不會鋌而走險
參與實踐計劃的石籬二邨居民劉伯說，由於實踐計劃沒罰則，故沒刻意使用指定袋，但4月實施垃圾徵費後會用指定袋，不會因每月幾十元「膠袋錢」而冒罰款風險。
同樣參與實踐計劃的彩德邨居民張伯稱，管理處派什麼袋自己便用什麼袋，指定袋費用仍算可負擔，屆時會按需要購買。
（垃圾徵費）
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