公屋擬按兩成戶違規計垃圾包底費 業界有保留 稱「實踐計劃」7邨八成不用指定袋

環署：實踐計劃沒統計成效

本報向房屋署查詢有關支付額外成本方案，署方回覆正與物管及清潔服務承辦商磋商，並制訂現行服務合約過渡期相關具體安排，包括是否提供額外服務費用，會繼續保持緊密聯繫，以落實在服務合約過渡期的具體安排。

清潔承辦商倡包底費實報實銷

據了解，房署最初提出的方案未獲業界廣泛支持，當中原因包括擔心倘超過兩成居民不用指定袋，屆時承辦商將需額外支付買袋費，因而面臨龐大財政壓力。有不願具名的清潔承辦商稱，垃圾徵費實施首6個月是適應期，擔心屋邨出現大量違規垃圾，「我哋只係做清潔，一成都唔應該孭」，希望將「一筆過兩成」，改為實報實銷或由政府承擔更高成數的費用。

環署：實踐計劃旨在增認識

垃圾徵費實施後會有多少居民不用指定袋仍是未知之數，但環保署與房署2018年底起，分階段在房委會轄下33條屋邨推行實踐計劃，並於去年底完成。環保署回覆稱，實踐計劃涉約92,500住戶，是自願參與，領取模擬指定袋住戶整體平均超過八成；由於實踐計劃主要讓住戶了解垃圾收費的安排，以及認識和試用不同容量指定袋和指定標籤，當中沒統計實踐計劃推行前後的廢物棄置量及回收率。

據了解，相關物管公司在參與實踐計劃的其中7條屋邨，包括小西灣邨、天耀二邨、怡明邨、彩德邨、石籬（二）邨、新田圍邨和牛頭角上邨，統計發現共有八成或以上居民不用模擬指定袋。

香港物業服務公司協會主席潘建良回應查詢時證實，知悉該7個屋邨逾八成居民不用模擬指定袋，並稱物管公司有將資料交予房署，再轉交環保署。他強調具體細節不便透露，相信法例生效後，不用指定袋的情况會較實踐計劃時略少，惟相信仍有不少公屋居民在首半年寬鬆執法期內，會將獲免費派發的指定袋儲起不用。他又認為，環保署推行實踐計劃卻沒做統計，質疑推行目的，說法難令人信服。

環團倡訂短中長期KPI

綠領行動早年亦在居屋屋苑推行垃圾徵費試驗計劃，除統計屋苑用袋率（領取模擬指定袋）及遵規率（使用模擬指定袋），更向居民派發模擬帳單，為其計算每月應繳多少垃圾袋費用，鼓勵源頭減廢及培養回收習慣。綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，政府推行實踐計劃時沒統計廢物棄置量及回收率，令社會不能得知計劃成效，建議政府訂立短、中、長期KPI，並於垃圾徵費實施後定期公布用袋率、遵規率、回收率、減廢率、非法棄置等數據，以便社會得悉成效。

明報記者

（垃圾徵費）

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