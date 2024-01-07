妹患血癌 囚犯破例准赴醫院捐骨髓

驗血最脗合 懲教跨部門協助

懲教署日前在facebook上載片段，片中Tommy憶述，入獄8年來一直對於家人感虧欠，因為坐牢，他未能在父親離世前見最後一面，也不能在母親發生交通意外時陪伴左右，甚至胞姐也在他入獄期間離世。早前他得知妹妹罹患血癌後，一心希望幫助妹妹渡過難關，「醫生建議我們家人驗血，看看有沒有人適合捐骨髓給妹妹，到結果出來，醫生說我的脗合度最高」。

署方：盼兄妹情帶出圍牆外

署理總懲教主任胡汝成稱，處理Tommy捐骨髓申請時有很多考量，包括院所運作、保安、押解安排等，批准一名在囚者離開院所外出接受檢查及捐贈骨髓給親人，「可以說是突破常規及史無前例」，惟法律不外乎人情，秉持以人為本態度，管方亦希望可以一圓Tommy救妹妹心願，「希望這份兄妹之情，不受圍牆所限，由圍牆內帶出去」。

Tommy笑言，經過這次事件，兄妹關係更好了，「妹妹說我做了她的Superman（超人）」，妹妹亦感激哥哥義無反顧、想盡辦法捐贈骨髓給她的心意，同時感謝懲教署願意提供幫助，「救了我一命」。