業界質疑僅強制攝出入口 勞處：建議工人配攝錄機

勞處：業界反映狹窄陰暗難攝錄

勞工處回覆查詢時表示，守則建議在合理切實可行情况下，向必須進入密閉空間的工人提供隨身攝錄機，讓在外候命人員可實時監察其工作情况，並在有需要時即時求援；另要求每名工人須配備隨身動態感應警報器，以防一旦在密閉空間內暈倒，可發出視覺與聽覺警號。

業界：知道要交片才不會亂來

勞工處在前年推出的渠務工程指引中，建議「在整段工作期間（包括進出密閉空間）拍攝視頻」，但據本報獲得的密閉空間工作守則草擬本，只強制規定「在整段工作期間於密閉空間出入口拍攝視頻」。建造業總工會安全顧問李光昇質疑為何僅強制拍攝出入口，「是否西九事故發現不知有人進去，就做個措施？」他認為要求在密閉空間內攝錄可行，「最低限度看到工人情况」、「知道（事後）要交片，才不敢亂來」，問題只在於是否強制。至於懶人鐘，他說渠務署指引早要求配備，相信落實新要求沒困難。

翻查渠務署「密閉空間工作的安全監督」實務備考，早於2012年已要求渠務署工程人員配備懶人鐘，措施於2021年12月擴展至發展局轄下地下管道及渠務工程。職安局亦正推行「密閉空間安全工作資助計劃2.0」，資助中小企購買懶人鐘及氣體測驗試備。