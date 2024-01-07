密閉空間新守則 草稿未提須上報 議員倡先推自願或分級上報 「不可不了了之」

明報記者 梁敏琪

孫玉菡曾稱或要求全部上報

勞福局長孫玉菡於去年圓方地底管道兩死意外後稱，不排除要求所有密閉空間工作須向政府部門上報。勞工處回覆本報查詢，未正面回應密閉空間工作須上報的研究進度。至於有關整體法定建築工程呈報機制的《建築地盤（安全）規例》修例，處方表示正研究細節及執行模式，會盡快提交立法會，而《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》擬在今年盡快推出並實施。

比對2000年出版的現有密閉空間工作守則及本報獲得的新守則草擬本，備議守則新增「安全工作系統及管理制度」章節，重申東主及承建商有責任確保工作安全，具體要求包括須記錄進出工人資料及逗留時間、在密閉空間出入口拍攝視頻，另每名工人須配備隨身動態感應警報器。

新守則年內推 工人須配警報器

守則附錄設「密閉空間危險評估表格」範本，列出各項潛在危險和相應安全措施，供合資格人士在評估時打勾記錄，亦需填寫工作方法、工業裝置等，表格內容與勞工處前年推出的渠務工程指引一樣。

周小松認為，新守則對危險評估有具體要求，若出事後被發現未遵從守則，東主很大可能被判違法，相信具阻嚇力。對於修訂守則未涵蓋上報機制，周說處方在圓方管道意外後3個月內修訂守則，理解難在短時間內加入上報要求，但重申有上報機制，處方才可針對巡查，「不可以不了了之，要堅持去做」。他建議參考政府內部通報渠務或地底喉管工作經驗，仿效「吊棚」工程先推自願通報，研究將密閉空間工作按危險程度分級，先要求部分大型密閉空間工作上報，待業界適應後再分階段擴展推行。

業界倡多解說密閉空間定義

前線安全主任李耀雄表示，勞工處曾就新守則修訂舉行簡介會，問及對上報密閉空間工作的意見，但未提具體細節。他說，密閉空間工作類型繁多，可以「今早開工，下午做完」，與大型地盤工期數以年計不同，認為上報大型、高危工作較可行，但要探討如何分級。他認為今次修訂主要重申承辦商及做危險評估的「合資格人士」責任，目前最大問題是部分承辦商或前線並不認為環境屬密閉空間，建議多加例子解說密閉空間定義。

建造業總工會安全顧問李光昇說，新守則實際變動不大，修訂「有好過無」。他認為「合資格人士」上課時數不足，例如最低通風量憑經驗判斷，建議由源頭着手加強培訓。

建造業分包商聯會會長伍新華認為，分級上報門檻難劃分，勞工處難次次巡查，「看不到純粹申報的作用」。他說不時有工友認為僅進水缸數分鐘「執手尾」，沒為意屬密閉空間，強調加強前線意識更重要。