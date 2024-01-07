明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

增一支街燈 或足令種群滅絕

【明報專訊】螢火蟲活動範圍狹窄，若棲地破壞固然影響存活，若遇上光害，即使只是一支街燈，亦可能會種群滅絕。香港昆蟲學會副會長饒戈表示，最近被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危的鄭凱甄怪眼螢，是香港特有品種，只在大嶼山法門古道一段約1.8公里的路段有紀錄，而該種螢火蟲過去10年下降68.2%，估計受到棲息地數米以外的街燈燈光影響，認為香港特有螢火蟲若最終在港消失十分可惜。

極危螢一10年少九成一少七成

資料顯示，鄭凱甄怪眼螢由饒戈發現，於2018年公布並以捐肝救人的鄭凱甄命名。饒戈稱，鄭凱甄怪眼螢分佈甚狹窄，雖然位於偏遠地區，但仍受到機場及東涌的光污染影響，另外該種螢火蟲棲息地數米以外有一支街燈，晚上散射的燈光相信對螢火蟲影響更大，學會早前曾向路政署反映，該署為相關燈加裝遮光板，效果仍待觀察。

路署減光度加遮光板 成效待望

路政署回覆稱，2021年3月收到公眾表示關注地塘仔村內部分村燈或影響附近螢火蟲，署方同年7月按相關部門建議將其中一支村燈光度調低至原來60%，以及加裝遮光板遮蔽其照向燈柱後方（即村內通道範圍外的位置）的光線。該署稱，地塘仔村部分通道早年已設置20多支村燈便利出入，因應村民申請，署方2019年初在無照明的路段加設街燈。

至於另外兩種極危螢火蟲，寒冬凹眼螢只在香港5個地點有紀錄，包括大帽山及荃錦坳等，其中兩個地點已消失，種群數量過去10年下降88.5%，主要威脅來自城市擴張產生的光污染；另一種瘤胸熠螢亦是香港特有，只於梧桐寨河谷出沒，飛行時會發出脈衝式閃光，主要威脅來自人為活動，包括興建村屋、豎立街燈及清除植物等引致生境破壞等。

（城市保育）

上 / 下一篇新聞