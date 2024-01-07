增一支街燈 或足令種群滅絕

極危螢一10年少九成一少七成

資料顯示，鄭凱甄怪眼螢由饒戈發現，於2018年公布並以捐肝救人的鄭凱甄命名。饒戈稱，鄭凱甄怪眼螢分佈甚狹窄，雖然位於偏遠地區，但仍受到機場及東涌的光污染影響，另外該種螢火蟲棲息地數米以外有一支街燈，晚上散射的燈光相信對螢火蟲影響更大，學會早前曾向路政署反映，該署為相關燈加裝遮光板，效果仍待觀察。

路署減光度加遮光板 成效待望

路政署回覆稱，2021年3月收到公眾表示關注地塘仔村內部分村燈或影響附近螢火蟲，署方同年7月按相關部門建議將其中一支村燈光度調低至原來60%，以及加裝遮光板遮蔽其照向燈柱後方（即村內通道範圍外的位置）的光線。該署稱，地塘仔村部分通道早年已設置20多支村燈便利出入，因應村民申請，署方2019年初在無照明的路段加設街燈。

至於另外兩種極危螢火蟲，寒冬凹眼螢只在香港5個地點有紀錄，包括大帽山及荃錦坳等，其中兩個地點已消失，種群數量過去10年下降88.5%，主要威脅來自城市擴張產生的光污染；另一種瘤胸熠螢亦是香港特有，只於梧桐寨河谷出沒，飛行時會發出脈衝式閃光，主要威脅來自人為活動，包括興建村屋、豎立街燈及清除植物等引致生境破壞等。

（城市保育）