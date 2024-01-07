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光害盛 港3獨有螢火蟲「極危」 豐樂圍多樓入伙污染增 環團憂未來北都更嚴重

【明報專訊】香港至今錄得約30種螢火蟲，佔全中國已知螢火蟲品種約三分之一。最近首次有香港螢火蟲列入國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature，IUCN）瀕危名錄，當中3種香港獨有螢火蟲被列為極度瀕危，而被列瀕危的米埔屈翅螢，其中一個主要出沒地點豐樂圍，因附近住宅相繼建成而產生光污染，當地螢火蟲數量大減。香港昆蟲學會副會長饒戈表示，於當地量度晚上的光度已到臨界點，嚴重干擾米埔屈翅螢發光，間接影響求偶和交配，預料未來北部都會區光害更嚴重，若不採取措施減少建築物燈光向外散射，可能令米埔屈翅螢滅絕。

發展局回覆稱，如有需要將要求發展項目實施緩解措施，以符環評法定要求。

明報記者 馬耀森

香港昆蟲學會過去10年於本港持續調查多種螢火蟲的分佈及數量變化，將結果提交IUCN審核及評級，最近IUCN公布本港4種螢火蟲屬於極危或瀕危，極危代表該物種野生種群面臨滅絕風險非常高，包括過去10年減少近九成的寒冬凹眼螢、鄭凱甄怪眼螢及瘤胸熠螢（見另稿），餘下的米埔屈翅螢被列瀕危，代表很可能會絕滅。

饒戈稱，本港光害嚴重，該4種螢火蟲近年數量持續下跌，估計與光污染及生境破壞有關，當中米埔屈翅螢雖列瀕危，但情况非常嚴峻，若不及早採取補救措施，很可能步向滅絕之路。

另一瀕危螢 發光模式不尋常

饒戈表示，2009年在香港濕地公園首次發現米埔屈翅螢，後來進一步調查發現在本港分佈局限於米埔及內后海灣數個地點，廣東西部及海南也錄得牠們蹤迹。他又說，米埔屈翅螢棲息於鹹淡水交界的紅樹林，內后海灣只有豐樂圍3個地點有該種螢火蟲出沒，不過其中一個地點近年已無錄得米埔屈翅螢，另一地點在夏季只錄得零星個體，估計與附近一私人屋苑於2020年入伙有關，該屋苑與螢火蟲棲息地最近只有約200米。

而餘下一個錄得米埔屈翅螢出沒的地點位於豐樂圍西北部邊緣，亦即天水圍明渠流入后海灣一段明渠旁的濕地，周圍沒有街道。饒戈說，該處生境變化不大，但棲息當地的米埔屈翅螢發光模式不尋常，入夜後有時靜止不動，飛舞時間不多。他以光度計量度周圍環境，發現當光度降至0.1Lux（勒克斯，光度單位，0.1Lux約等於月圓無雲的晚上）時，螢火蟲會發光及在空中飛舞，展開求偶攻勢；若天空雲量增加，附近屋苑夜間向外散射的燈光被雲層反射回地面，周圍環境光度會略升至0.2Lux，米埔屈翅螢會靜止不動，但仍會發光；若周圍環境光度再升，「螢火蟲就不會發光，因為周圍環境更光，發光都無用」，周圍環境太光會干擾螢火蟲交配，如情况持續，甚至影響族群存活。

稱豐樂圍「達臨界」 倡規劃把關

饒戈稱現時該處晚上光度已達臨界點，估計與近年附近有新屋苑建成有關。他說政府大力發展北部都會區，未來新界西北會有大量樓宇建成，累積光污染會更嚴重。他認為在規劃階段可採取預防措施，例如部門審批樓宇圖則時把關，或制訂指引，避免燈光向外散射，既節能亦減低光污染。

發展局：或推緩解措施符環評

發展局回覆稱，政府規劃工程項目時會評估項目對附近生態環境影響，如屬《環境影響評估條例》指定工程項目，須做環境影響評估。政府現正就北部都會區流浮山一帶做土地用途檢討，當局備悉項目附近存在螢火蟲棲息的生境，項目屬《環評條例》下的指定工程項目，其對生態包括雀鳥、螢火蟲等的影響將在後續的環評中詳細研究。如有需要，將實施所需緩解措施，以符合法定要求。

（城市保育）

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