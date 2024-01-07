明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

單親母熟睡 7歲自閉童墮斃 確診兩年 平日寄宿放假回家

【明報專訊】一名患有自閉症及過度活躍症的7歲女童，昨凌晨在秀茂坪安達邨智達樓住所墮樓斃命，其單親母親驚醒揭發。據悉，警方初步相信女童疑在母親睡着期間，打開睡房窗意外墮樓。

昨凌晨3時許，41歲霍姓婦人報案稱其7歲女兒不知所終，家中睡房窗被打開。救援人員其後在大樓二樓簷篷發現女童，證實當場死亡。警方到場調查，沒檢獲遺書，事件列作「有人從高處墮下」。女童母親事後情緒激動，登上救護車接受治理。另外，墮樓女童疑壓毁大廈外牆煤氣喉，消防一度探測到煤氣泄漏，在場戒備，煤氣公司派員到場維修。

疑自行開窗 壓毁煤氣喉

據了解，涉案家庭單親，墮樓女童確診自閉症及過度活躍症約兩年，定期在瑪麗醫院精神科覆診，生前在屬特殊學校的東華三院徐展堂學校就讀小二，平日在學校寄宿，周末及假日才回家。據悉，女童一般在晚上11時入睡，由於間中會高空擲物，故母親會與她在客廳同牀睡覺，遠離鎖上的窗。前晚母親讓女兒服藥後，自己感疲倦，先在客廳睡着。警方經調查後，初步相信女童在母親睡着期間，自行打開睡房窗意外墮下。

遷入數月 鄰居：不時尖叫亂按門鐘

涉案31樓單位昨日無人應門，門外貼有黃符及綁上紅繩。有鄰居表示，涉事家庭遷入數月，未曾見過女童父親，墮樓女童不時在下午尖叫，也會亂按鄰居門鐘。

東華三院稱，有關學生向來無情緒問題，該院及校方對此不幸事件深表難過，校方隨即安排學校社工與家庭社工支援死者家人。該院及校方向有關家庭致以深切慰問，並保持密切聯繫，盡力支援。社署稱該女童為社署社工跟進個案，社工已聯絡其家屬，按福利需要提供適切協助。

組織倡與鄰居照應「全日睇實」

自閉症病人自助組織「一同夢」創辦人Macy表示，有特殊學習需要（SEN）兒童最好可及早介入及接受訓練，今次個案中的女童在5歲才被確診，相對較遲，加上7歲已脫離嬰兒期，正對世界好奇，「鍾意周圍走、周圍摸」，又或多集中望窗外等常人不為意的地方，「例如諗吓天空距離幾遠呢」。她稱，涉案一家剛搬到上址數月，小朋友僅放假才回家，或仍在適應新環境，出現鄰居所說的尖叫情况，亦增加母親壓力，「真係要24小時睇實佢」，建議可與鄰居互相照應。

臨牀心理學家葉妙妍表示，患自閉症及過度活躍症的兒童在學習、管理情緒及與人相處等方面或較弱，加上涉事家庭由母親獨力照顧女兒具挑戰，但兒童情况可透過學校小組訓練改善，如有需要亦可配合兒童精神科藥物及心理治療，而社區則有託管服務支援家長。她補充，家長要格外留意家居安全，包括鎖好窗、加窗花，亦要收好尖銳物件和藥物，避免獨留兒童在家。

上 / 下一篇新聞