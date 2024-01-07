單親母熟睡 7歲自閉童墮斃 確診兩年 平日寄宿放假回家

昨凌晨3時許，41歲霍姓婦人報案稱其7歲女兒不知所終，家中睡房窗被打開。救援人員其後在大樓二樓簷篷發現女童，證實當場死亡。警方到場調查，沒檢獲遺書，事件列作「有人從高處墮下」。女童母親事後情緒激動，登上救護車接受治理。另外，墮樓女童疑壓毁大廈外牆煤氣喉，消防一度探測到煤氣泄漏，在場戒備，煤氣公司派員到場維修。

疑自行開窗 壓毁煤氣喉

據了解，涉案家庭單親，墮樓女童確診自閉症及過度活躍症約兩年，定期在瑪麗醫院精神科覆診，生前在屬特殊學校的東華三院徐展堂學校就讀小二，平日在學校寄宿，周末及假日才回家。據悉，女童一般在晚上11時入睡，由於間中會高空擲物，故母親會與她在客廳同牀睡覺，遠離鎖上的窗。前晚母親讓女兒服藥後，自己感疲倦，先在客廳睡着。警方經調查後，初步相信女童在母親睡着期間，自行打開睡房窗意外墮下。

遷入數月 鄰居：不時尖叫亂按門鐘

涉案31樓單位昨日無人應門，門外貼有黃符及綁上紅繩。有鄰居表示，涉事家庭遷入數月，未曾見過女童父親，墮樓女童不時在下午尖叫，也會亂按鄰居門鐘。

東華三院稱，有關學生向來無情緒問題，該院及校方對此不幸事件深表難過，校方隨即安排學校社工與家庭社工支援死者家人。該院及校方向有關家庭致以深切慰問，並保持密切聯繫，盡力支援。社署稱該女童為社署社工跟進個案，社工已聯絡其家屬，按福利需要提供適切協助。

組織倡與鄰居照應「全日睇實」

自閉症病人自助組織「一同夢」創辦人Macy表示，有特殊學習需要（SEN）兒童最好可及早介入及接受訓練，今次個案中的女童在5歲才被確診，相對較遲，加上7歲已脫離嬰兒期，正對世界好奇，「鍾意周圍走、周圍摸」，又或多集中望窗外等常人不為意的地方，「例如諗吓天空距離幾遠呢」。她稱，涉案一家剛搬到上址數月，小朋友僅放假才回家，或仍在適應新環境，出現鄰居所說的尖叫情况，亦增加母親壓力，「真係要24小時睇實佢」，建議可與鄰居互相照應。

臨牀心理學家葉妙妍表示，患自閉症及過度活躍症的兒童在學習、管理情緒及與人相處等方面或較弱，加上涉事家庭由母親獨力照顧女兒具挑戰，但兒童情况可透過學校小組訓練改善，如有需要亦可配合兒童精神科藥物及心理治療，而社區則有託管服務支援家長。她補充，家長要格外留意家居安全，包括鎖好窗、加窗花，亦要收好尖銳物件和藥物，避免獨留兒童在家。