交換影視檔案創新技術 港台伙中大科技園拓傳媒AI

涵文本字幕生成技術

張國財稱，港台正籌備在觀塘辦公室設立AI研究所，未來將開放讓學生嘗試運用AI製作影音內容，認為「科技是人類的朋友，善用科技、管理科技及擁抱科技，只會讓生活變得更美好」。

港台昨亦與中文大學的InnoHK博智感知交互研究中心簽署為期兩年的合作備忘錄。港台昨回覆查詢稱，首階段將主要分享電視節目的相關數據，亦會按節目需要，使用由中心研發的AI技術，預料有效運用科技將提高成本效益及解決人手不足的問題。

按照合作計劃，研究中心將向港台提供「多語言語音AI技術」，具「文本生成機械人」、「自動生成字幕撮要技術」及「可控廣東話文本仿聲技術」3項功能。中心主任蒙美玲表示，團隊自2021年已開始鑽研有關技術，惟港人的話語包含各種變化，「會3種語言混合一起用，甚至更多」，加上廣東話、英語、普通話三語混合的數據非常少，故目前AI仍難以識別出「升呢」等較獨特的廣東話詞彙，需要人手糾正。

中大：加快製作 改傳媒生態

蒙美玲相信AI可能改變傳媒生態，日後「（製作逐字稿方面）可能需要的人少了，但能加快製作時間，機構可以部署人手製作更多節目」。她另提及，團隊在研發AI技術期間曾遭遇算力不足的情况，「GPU（圖形處理器）很難買到，又貴，只能設計一些算法，毋須使用那麼多算力」。她形容，算力不足的情况在研究界相當普遍，有待政府落成超算中心才能解決，「如果我們有100倍的算力，我們都用得着，還要用完沒得剩」。

另外，港台與科技園合作計劃為期3年，港台將透過科技園的Digital Living Lab，分享歷年電視、電台節目的文字、語音和影像等數據，供園區公司申請使用，以訓練人工智能模型或研發自然語言處理（NLP）、即時翻譯等技術，而科技園公司亦將為港台及創科企業作商業配對，推動廣播以至傳媒行業的科技發展。