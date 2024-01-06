漁農嘉年華 本地預製黃鱲䱽冀普及

逾200攤位來自本地

嘉年華早上10時至晚上8時開放，出售不少本地特色的漁農產品，包括粉嶺鶴藪種植的白菜、元朗烏頭等。由業界、學術界、漁護署及魚統處合作研發的預製菜式「櫻桃木煙燻黃鱲䱽」亦首次在嘉年華發售。

劉堅偉表示，「櫻桃木煙燻黃鱲䱽」經微波爐加熱後即可食用，現在獨居、二人家庭是大趨勢，相信可吸引年輕人，「希望能普及香港本地的漁農產品給每一個人」。

劉堅偉預料今次入場人均單次消費與往年相若，為500至600元，又稱嘉年華有不少優質海產，故會拉高平均價。家住樂富的梁女士昨午買了3尾魚和一些保健草本植物，約花費500元，笑稱「瘋狂購物」，今年商品種類亦多。

VR參觀養殖場 了解新科技

嘉年華亦首次透過虛擬實境技術（VR）展示最新漁業養殖科技，包括全環控水耕技術及「半潛式桁架深海網箱」水產養殖科技等，其中「半潛式桁架深海網箱」是將大型貨櫃箱沉於海中養魚，為魚類提供天然環境，抵禦風浪能力亦更強。漁護署農業主任（園藝）王敏維說，這些設施不會開放，市民戴上VR眼鏡便彷彿親臨現場了解最新技術。