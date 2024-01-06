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港聞二

議員指院舍離世欠配套 醫局：先修例再逐步檢視

【明報專訊】政府建議修例允許符合特定條件的末期疾病院舍院友，在院舍離世時毋須呈報死因庭。醫衛局昨於立法會相關附屬法例小組委員會稱，修例是為在院舍離世安排「拆牆鬆綁」，冀今年中前生效。惟多名議員關注若無配套措施鼓勵院舍配合，修例如同虛設；選委界江玉歡質疑當局擬設的特定條件令人無所適從，是疊牀架屋，非拆牆鬆綁。

修例草案建議，若死者於持牌安老及殘疾院舍死亡，並符合特定條件包括死前被診斷罹患末期疾病、14日內曾獲醫生診治，以及死因為自然原因，可毋須呈報死因庭。

江玉歡：條件無所適從 非拆牆鬆綁

多名議員關注修例的配套措施，例如臨終病人醫療支援、院舍人手和房間，醫衛界林哲玄建議修改資助或合約院舍發牌要求，增設獨立晚期照顧房間。另有議員憂慮擬設條件麻煩，令院舍不願執行，江玉歡稱海外類似法例沒有相關條件，質疑當局做法不夠大膽、非全心便利院友；選委界管浩鳴建議只保留死因為自然原因的要求。

醫衛局副秘書長李力綱回應稱，2019年公眾諮詢結果顯示本港院舍規模、種類和服務水平各異，故當局傾向審慎方式，讓配套充足院舍可先實施，相反「一刀切」讓所有院友可於院舍離世，不足保障病人。他稱修例是第一步，當局將檢視院舍員工培訓、醫社合作等配套，但不希望令院舍百上加斤。

社署助理署長（牌照及規管）關淑儀補充，目前新合約院舍已須包含家居環境設計的晚期照顧室，至於現有合約或資助院舍會否增設相關條件，則會先檢視情况。

未定義末期病 律政司：按醫學共識

對於修例未為末期疾病定義，李力綱稱末期疾病由醫生專業判斷，訂下法律定義會令醫生難於執行，日後相關醫學理解有改變時亦須修例，非合適做法。律政司顧問律師毛錫強稱，現時法庭會按醫學界共識理解，認為無必要訂立法律定義。

醫管局老人科小組委員會主席陸嘉熙解釋，末期疾病一般涉癌症、認知障礙、虛弱症及器官衰竭等，並可能於數周至數月內離世。

相關字詞﹕院舍 院友 社署 院舍離世 居處離世 醫務衛生局 立法會 與在居處離世相關的兩項附屬法例小組委員會

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