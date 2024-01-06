助親戚投合約 郵政職員緩刑

官：重犯可能低 無金錢利益

根據控方案情，被告鄭俊傑（45歲）於2016年4月擔任EDPS Systems Limited助理總經理。由於EDPS以合約方式向香港郵政提供人力資源，被告被視為政府僱員。

香港郵政2016年推出「重建香港郵政網上購物平台項目」，以投標方式甄選項目承辦商。泰美商業科技有限公司參與投標，行政總裁周靄儀是被告的表姐，營運總裁張健恒是被告的表姐夫。泰美其後按被告建議就項目提供初步報價，最終投得項目，合約總額約420萬元。

招標早期指示勿披露關係

周官於判辭稱，被告在招標早期已指示周不要披露他們之間的關係，自己對此一直保密，沒向上司申報利益，加上被告向周提供報價意見，反映他有意協助泰美入標，令泰美在投標過程佔優勢，其行為更影響香港郵政公信度。法官認為控方成功舉證，裁定被告罪成。

同案被告張健恒及周靄儀早前承認以欺騙手段取得金錢利益罪，分別被判囚6個月及8個月、緩刑兩年。

【案件編號：DCCC 1136/21】