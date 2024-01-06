涉糾黨禁錮大學生勒索 主腦情侶5罪成

女主腦與事主曾交往

藉對方現女友私照要脅

被告楊子潁（25歲，女）及葉文軒（26歲）案發時為情侶，同被指是主腦。根據控方案情，事主X和Y是情侶，楊與X是舊情人，楊與葉取得X女友、即Y的私密照後勒索X支付5000元。2020年9月15日，X交贖金時被其他被告帶到牛頭角「工業家酒店」一房間。翌日早上X母收到信息被勒索600萬元，否則X會被斬斷手腳，其時X醒來發現看管他的兩人熟睡，遂逃到警署求助。同年11月6日，有人要求X父交出100萬元，X父報警。眾人其後分別被捕。

昨日裁決時法官表示接納多名證人證供，認為葉遙控其他被告行事，楊則跟從葉一同行事，裁定兩人共同面對的4罪及葉另外被控的勒索罪罪成。至於葉被指在酒店房盜竊X手機，法官稱未能確定誰拿走手機，判罪名不成立。

同案另外7名被告中，18歲男學生及黃希朗（27歲）早前認罪，並出庭頂證楊和葉，法官將兩人案件押後至1月25日判刑，其間為男學生索取教導所、更生及勞教中心報告；其餘5人早前認罪，分別被判感化12個月、入教導所，以及監禁26及28個月。

【案件編號：DCCC 706/21、417/22】