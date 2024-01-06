5貓缺糧水兩死 兩女囚兩月禁養倖存毛孩

稱離屋前有放糧水 官拒納

被告黃思瑩（33歲）及麥詠詩（23歲）同被控於2022年12月21日在元朗唐人新村路的住所犯案。

黃思瑩早前供稱自己同月17日離開住所及向業主交租，事前放置糧水予貓，兩天後返家發現大門上鎖，其身分證放在屋內，證明她會返回住所。麥詠詩同樣表示貓被鎖在屋內，但她沒聯絡業主。

裁判官認為，有人揭發貓飢餓脫水，被告無理由不找人開鎖或向有關部門求助，並裁定涉事5貓屬於兩名被告，當中一隻死亡，一隻需接受安樂死，餘下3隻營養不良、眼部受感染，未獲足夠護理，承受不必要痛苦；被告向警方進行的錄影會面亦支持上述裁斷，故控方在毫無合理疑點下證明被告罪成。

控方其後申請禁止被告管養及領養涉案生還貓，並要求兩人向愛協支付託管費用。黃思瑩親自求情稱承認犯錯，麥詠詩說明白養貓時要先考慮貓的利益，兩人表示最好能與貓團聚，但不能強求，冀牠們亦可被「好人家」收養、豐衣足食。裁判官最終批准控方申請。

【案件編號：TMCC 757/23】